В Петербурге прокуратура запросила четыре года колонии для семейной пары за листовки про Бандеру в «Ленте»

В Первом западном военном окружном суде 18 июля прокуратура запросила 4 года колонии общего режима для семейной пары, которую обвиняют в распространении листовок в гипермаркете «Лента». Об этом из зала суда сообщила группа поддержки подсудимых. На потенциально преступных листовках были надписи на украинском языке о Владимире Путине и Степане Бандере.



Художница Анастасия Дюдяева и ее муж, ювелир Александр Доценко, были задержаны 25 января, спустя две с половиной недели после сообщений в полицию от посетителей магазина, которые обнаружили в своих покупках салфетки с надписями на украинском языке. Авторы надписей в стихах поздравляли покупателей с новогодними праздниками, а также рассказывали об Украине и украинском националисте, который занимался подпольной и подрывной деятельностью, — о Степане Бандере. Отдельные надписи призывали к действиям против Владимира Путина. Подозреваемых вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали в доме в Тайцах с участием ОМОНа и ФСБ.