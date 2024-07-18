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    В Петербурге прокуратура запросила четыре года колонии для семейной пары за листовки про Бандеру в «Ленте»

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    В Первом западном военном окружном суде 18 июля прокуратура запросила 4 года колонии общего режима для семейной пары, которую обвиняют в распространении листовок в гипермаркете «Лента». Об этом из зала суда сообщила группа поддержки подсудимых. На потенциально преступных листовках были надписи на украинском языке о Владимире Путине и Степане Бандере.

    Художница Анастасия Дюдяева и ее муж, ювелир Александр Доценко, были задержаны 25 января, спустя две с половиной недели после сообщений в полицию от посетителей магазина, которые обнаружили в своих покупках салфетки с надписями на украинском языке. Авторы надписей в стихах поздравляли покупателей с новогодними праздниками, а также рассказывали об Украине и украинском националисте, который занимался подпольной и подрывной деятельностью, — о Степане Бандере. Отдельные надписи призывали к действиям против Владимира Путина. Подозреваемых вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали в доме в Тайцах с участием ОМОНа и ФСБ.

    Поступок, который вменили художникам, классифицировали по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ — призывы к терроризму. Судебный процесс по существу дела начался 10 июня. Военный суд рассмотрел основные аргументы обвинения и защиты за пять заседаний.

    Прокуратура сосредоточилась на доказательстве объективной стороны дела: данных видеокамер, экспертизы, показаниях свидетелей. Вместе с тем, как отмечало в своем репортаже издание RusNews, прокурор в ходе судебного процесса расспрашивал Дюдяеву об отношении к СВО, однако та не стала отвечать на этот вопрос по существу.

    Защитники Дюдяевой и Доценко приглашали к участию в суде эксперта-лингвиста и почерковеда и пробовали подвергнуть сомнению то, что подсудимые были авторами листовок. Сами обвиняемые также рассказывали, что приходили в магазин за покупками.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о деле художницы Саши Скочиленко, которую приговорили к семи годам колонии за подмену ценников в магазине «Перекресток» на пацифистские листовки.

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