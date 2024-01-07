В Петербурге женщина обнаружила в продуктах салфетку с прославляющим Бандеру стихом

В Петербурге женщина обнаружила в продуктах, купленных в одном из гипермаркетов города, салфетку, на которой был написан стих, прославляющий Степана Бандеру. Об этом 7 января стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, вечером 5 января петербурженка купила продукты в одном из продуктовых магазинов на Таллинском шоссе. Уже дома она обнаружила сложенную салфетку, на которой были написаны строчки из песни, прославляющей Степана Бандеру и украинских солдат. В конце неизвестный поздравил покупательницу с Новым годом.