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    В Петербурге женщина обнаружила в продуктах салфетку с прославляющим Бандеру стихом

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    В Петербурге женщина обнаружила в продуктах, купленных в одном из гипермаркетов города, салфетку, на которой был написан стих, прославляющий Степана Бандеру. Об этом 7 января стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, вечером 5 января петербурженка купила продукты в одном из продуктовых магазинов на Таллинском шоссе. Уже дома она обнаружила сложенную салфетку, на которой были написаны строчки из песни, прославляющей Степана Бандеру и украинских солдат. В конце неизвестный поздравил покупательницу с Новым годом.

    Женщина сообщила о находке в службу безопасности гипермаркета. Сотрудники полиции изъяли салфетку и начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности — по статье 205.2 УК РФ.

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    УкраинаСалфеткиТерроризм
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