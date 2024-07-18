В Петербурге иностранец словил пулю, когда перезаряжал пневматический пистолет

Врачи Мариинской больницы реанимируют 29-летнего гражданина Туркменистана, который словил случайную пулю в живот, пока перезаряжал пневматический пистолет, об этом 18 июля стало известно «Фонтанке».

Со слов пострадавшего, 16 июля около восьми часов вечера он ехал по Приозерскому шоссе, когда решил перезарядить пневматический пистолет. Неосторожное обращение с оружием привело к тому, что пуля случайно попала в живот.

Состояние мужчины оценивается как тяжелое, его поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии с огнестрельным ранением в брюшную область.