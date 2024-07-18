Петербургский музей «Эрарта» обвиняют в пропаганде нацизма

В Василеостровский районный суд Петербурга поступили материалы в отношении музея современного искусства «Эрарта». На одной из выставленных картин нашли националистский лозунг.
Согласно материалам дела, 6 мая музей организовал «публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», рассказала глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале 18 июля. На четвертом этаже музея в экспозиции выявили картину «Фестиваль», на которой изображены люди, танцующие на сцене в народных костюмах, и трое мужчин в строгих деловых костюмах, а под ней красным цветом был написан лозунг белорусских националистов — его в том числе активно использовали в ходе протестов в 2020 году.
Эксперты заключили, что этот лозунг являлся символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД во время Второй мировой войны и 30-й гренадерской дивизии Ваффен-СС наравне с нацистским партийным приветствием. В Белоруссии в 2022 году его внесли в список нацистской символики и атрибутики. Картину же с этой надписью в музее мог увидеть неограниченный круг лиц.
В итоге на музей составили протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ о публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики. Материалы переданы судье.