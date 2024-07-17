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    Пассажиров попавшей в ДТП «Ласточки» в Ленобласти забрали 4 часа спустя

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    4 комментария

    Северо-Западная транспортная прокуратура

    Вечером 17 июля в Гатчинском районе Ленобласти частично возобновили железнодорожное движение после смертельной аварии на путях, произошедшей днем. За пассажирами, застрявшими на станции, отправили резервный поезд.

    К половине седьмого часа вечера на участке перегона Строганово — Мшинская под Гатчиной, где произошло ДТП с участием электрички «Ласточка», запустили реверсное движение по одной линии, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. За пассажирами той самой «Ласточки» направили резервный поезд, который пойдет в Псков. На станцию он прибыл около 18:40 — спустя 4 часа после ДТП.

    В пресс-службе Октябрьской железной дороги добавили, что движение электропоездов на перегоне Строганово — Мшинская восстановлено. Сотрудники Октябрьской магистрали работают над вводом поездов в график.

    В настоящий момент 8 поездов следуют с опозданием от 10 до 55 минут, пять поездов отменены полностью, а два частично отменены на участке Сиверская — Луга.

    Напомним, в 14:40 водитель автомобиля Renault выехал на пути на железнодорожном переезде станции Дивенская, когда горел запрещающий сигнал и работала сигнализация, и попал под электропоезд «Ласточка». В машине погибли четыре человека: взрослых выбросило из салона, тела двоих детей зажало в автомобиле, их вырезали спасатели. Среди пассажиров электрички, по данным ОЖД, никто не пострадал.

    По словам пассажирки «Ласточки» Ольги, в момент столкновения поезд затрясло. «Звук я не слышала, но поезд вдруг затрясло, зашатало. За окном появился дым, и поезд вдруг остановился. После остановки открыли двери, предложили гулять», — рассказала она 47news. Выйдя из поезда, пассажиры узнали о столкновении. «Машину тащило сотни метров, и одна часть надета на «нос» «Ласточки», а вторая осталась сзади», — добавила пассажирка.

    По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Транспортная прокуратура показала кадры с места столкновения. «Фонтанка» собрала все, что известно о трагедии.

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    Комментарии 4

    26075828117 Июл 2024 в 20:32
    Вот почему в пятидесятые-шестидесятые годы даже на тех переездах где поезда ходили редко, были дежурные.
    +0−0
    73268842417 Июл 2024 в 20:27
    что мешает перед тем как заехать на эти рельсы башкой крутануть сначала влево потом вправо?!?
    +1−0
    ixform17 Июл 2024 в 20:12
    в анамнезе сложный процесс регулирования ЖД сообщения
    в модуле выезда на пути под запрещающий сигнал светофора
    первично сохранение функции главного объекта - организация ЖД сообщения
    следствием организация мер воздействия на причины мешающие главной функции
    и самое интересное - трансляция полученной информации на аналогичные потенциальные локатуры
    +0−0
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