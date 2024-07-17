Пассажиров попавшей в ДТП «Ласточки» в Ленобласти забрали 4 часа спустя

К половине седьмого часа вечера на участке перегона Строганово — Мшинская под Гатчиной, где произошло ДТП с участием электрички «Ласточка», запустили реверсное движение по одной линии, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. За пассажирами той самой «Ласточки» направили резервный поезд, который пойдет в Псков. На станцию он прибыл около 18:40 — спустя 4 часа после ДТП.

Вечером 17 июля в Гатчинском районе Ленобласти частично возобновили железнодорожное движение после смертельной аварии на путях, произошедшей днем. За пассажирами, застрявшими на станции, отправили резервный поезд.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги добавили, что движение электропоездов на перегоне Строганово — Мшинская восстановлено. Сотрудники Октябрьской магистрали работают над вводом поездов в график.

В настоящий момент 8 поездов следуют с опозданием от 10 до 55 минут, пять поездов отменены полностью, а два частично отменены на участке Сиверская — Луга.

Напомним, в 14:40 водитель автомобиля Renault выехал на пути на железнодорожном переезде станции Дивенская, когда горел запрещающий сигнал и работала сигнализация, и попал под электропоезд «Ласточка». В машине погибли четыре человека: взрослых выбросило из салона, тела двоих детей зажало в автомобиле, их вырезали спасатели. Среди пассажиров электрички, по данным ОЖД, никто не пострадал.