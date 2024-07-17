Экс-сенатора Сабадаша будут судить в Москве, а не в Петербурге

Верховный суд изменил территориальную подсудность очередного уголовного дела в отношении бывшего сенатора Александра Сабадаша, а также двух топ-менеджеров АО «Таврический банк» Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши. Об этом 17 июля пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, решение было принято по ходатайству Генпрокуратуры, усомнившейся в объективности и беспристрастности городского суда Северной столицы. Авторы справки настаивали, что все трое обвиняемых имеют «обширные связи» среди правоохранителей и представителей правосудия города и ряда регионов СЗФО, а также покровительство от трех высокопоставленных чиновников.
В частности, судья удовлетворила ходатайства защиты о проведении ряда экспертиз и запросов по документам, которые якобы не имели отношения к предмету расследования дела, но увеличили длительность процесса. В итоге срок давности по большинству эпизодов истёк, бизнесмена и банкиров осудили только за хищение 75 млн руб.
В связи с этим Верховный суд РФ 17 июня удовлетворил просьбу прокуратуры, дело передали Хамовническому суду столицы. Защита фигурантов назвала принятое решение незаконным и обжаловала его в апелляции.
Сабадаш пребывает в изоляции с 2014 года. Московский суд приговорил его к 6 годам лишения свободы за покушение на мошенничество. По истечении срока его практически сразу арестовали по легализации преступных доходов, а после очередного приговора в декабре 2023-го вновь задержали в связи с мошенничеством в банке «Таврический», который фактически также был его активом. Оставшийся эпизод мошенничества по общему делу Сабадаша и банкиров касался кредита на 75 млн рублей, выданного «Таврическим» компании «Норфолк». Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».