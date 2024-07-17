Экс-сенатора Сабадаша будут судить в Москве, а не в Петербурге

Верховный суд изменил территориальную подсудность очередного уголовного дела в отношении бывшего сенатора Александра Сабадаша, а также двух топ-менеджеров АО «Таврический банк» Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши. Об этом 17 июля пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, решение было принято по ходатайству Генпрокуратуры, усомнившейся в объективности и беспристрастности городского суда Северной столицы. Авторы справки настаивали, что все трое обвиняемых имеют «обширные связи» среди правоохранителей и представителей правосудия города и ряда регионов СЗФО, а также покровительство от трех высокопоставленных чиновников.

