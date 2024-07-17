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    Экс-сенатора Сабадаша будут судить в Москве, а не в Петербурге

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    8 комментариев

    Верховный суд изменил территориальную подсудность очередного уголовного дела в отношении бывшего сенатора Александра Сабадаша, а также двух топ-менеджеров АО «Таврический банк» Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши. Об этом 17 июля пишет «Коммерсантъ».

    По данным издания, решение было принято по ходатайству Генпрокуратуры, усомнившейся в объективности и беспристрастности городского суда Северной столицы. Авторы справки настаивали, что все трое обвиняемых имеют «обширные связи» среди правоохранителей и представителей правосудия города и ряда регионов СЗФО, а также покровительство от трех высокопоставленных чиновников.

    В частности, судья удовлетворила ходатайства защиты о проведении ряда экспертиз и запросов по документам, которые якобы не имели отношения к предмету расследования дела, но увеличили длительность процесса. В итоге срок давности по большинству эпизодов истёк, бизнесмена и банкиров осудили только за хищение 75 млн руб.

    В связи с этим Верховный суд РФ 17 июня удовлетворил просьбу прокуратуры, дело передали Хамовническому суду столицы. Защита фигурантов назвала принятое решение незаконным и обжаловала его в апелляции.

    Сабадаш пребывает в изоляции с 2014 года. Московский суд приговорил его к 6 годам лишения свободы за покушение на мошенничество. По истечении срока его практически сразу арестовали по легализации преступных доходов, а после очередного приговора в декабре 2023-го вновь задержали в связи с мошенничеством в банке «Таврический», который фактически также был его активом. Оставшийся эпизод мошенничества по общему делу Сабадаша и банкиров касался кредита на 75 млн рублей, выданного «Таврическим» компании «Норфолк». Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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    СабадашАлександр СабадашМошенничество
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    Комментарии 8

    26055936117 Июл 2024 в 11:19
    С каких пор удовлетворение судом ходатайств защиты является основанием для подозрения в сговоре или необъективности? Кто -то отменил равенство всех перед судом или законом? Или теперь все должны плясать под дудку гособвинения? Прокурорские забыли, как сами попадали под суд в прошлом веке? Или они уверовали в собственную неприкасаемость? Так им всем скоро напомнят о важности независимого и справедливого суда.
    +0−0
    Инкогнито202117 Июл 2024 в 11:03
    Саша как никто другой, знал куда возвращается !!!
    +0−0
    Pravda17817 Июл 2024 в 10:46
    Поможет только суд Линча!
    +1−0
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