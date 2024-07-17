Водителям, которые прячут госномера, будет грозить лишение прав до полутора лет

За сокрытие автомобильных госномеров будет грозить лишение водительских прав на срок от года до полутора лет. Как сообщает 17 июля Госдума в своем телеграм-канале, соответствующий законопроект прошёл первое чтение.



Речь идет о ситуациях, когда водители используют разные приспособления, мешающие идентифицировать номер машины. Это действие предлагается выделить в отдельный состав и ужесточить за него ответственность (сейчас — штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев).



«Ужесточается и наказание за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков. За это также будет грозить лишение прав на срок до полутора лет», — отмечается в сообщении.

