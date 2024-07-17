    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, ю-в

    764мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.28eur96.26

    Водителям, которые прячут госномера, будет грозить лишение прав до полутора лет

    5382
    33 комментария

    За сокрытие автомобильных госномеров будет грозить лишение водительских прав на срок от года до полутора лет. Как сообщает 17 июля Госдума в своем телеграм-канале, соответствующий законопроект прошёл первое чтение.

    Речь идет о ситуациях, когда водители используют разные приспособления, мешающие идентифицировать номер машины. Это действие предлагается выделить в отдельный состав и ужесточить за него ответственность (сейчас — штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев).

    «Ужесточается и наказание за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков. За это также будет грозить лишение прав на срок до полутора лет», — отмечается в сообщении.

    В Петербурге проблема сокрытия госномеров особенно актуальна в зоне платной парковки. Пешие инспекторы в 2023 году отловили более 50 тысяч парковочных «зайцев», то есть машин с закрытыми или снятыми номерами. Пешие инспекторы начали мониторить петербургские платные парковки в феврале 2023 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Автомобильные номераСтертые госномераГосномераПлатная парковка
    ЛАЙК15
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 33

    Snow*17 Июл 2024 в 11:04
    в-основном власти пытаются прижать грузоперевозчиков, которые возят песок и щебень с перегрузами. Перед проездом автоматической рамки снимают номера или мажут грязью. А там перегрузы - мама не горюй, по 50 и 70 тонн только груза таскают, плюс тягач и прицеп. А разрешенный максимум 44 тонны для шестиосных. А штрафы за перегруз - до 500000 рублей. А машин у перевозчиков много, каждая по несколько рейсов в день делает.
    +0−0
    17 Июл 2024 в 11:04
    Народ изобретательнее чем все эти запрещальщики и пугальщики!
    +0−0
    А1357917 Июл 2024 в 11:03
    А если номер будет закрыт, например, на Роллс-Ройсе, что делать будут?
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close