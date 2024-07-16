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    Карадагский заповедник загорелся из-за местного жителя и его болгарки

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    5 комментариев

    Виновником пожара в Карадагском заповеднике под Феодосией в Крыму стал 50-летний местный житель, который занимался строительными работами. Подробности 16 июля сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Телеграм-канал официального представителя МВД Ирины Волк

    Площадь пожара в заповеднике к утру вторника достигла 30 гектаров. МЧС России наращивает группировку сил в Коктебеле. Уже привлечены более 150 сотрудников и 25 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8. На месте происшествия находится Керченский межрайонный природоохранный прокурор. Тушение пожара взял под личный контроль прокурор Крыма.

    Полиция установила, что вероятным виновником стал мужчина, который занимался строительными работами в Коктебеле. Сухая трава вспыхнула от искр болгарки. Потушить пламя местному жителю не удалось, и огонь в сухую и ветреную погоду быстро распространился на территорию заповедника.

    По факту происшествия возбуждено уголовное дело о несоблюдении требований правил пожарной безопасности в лесах (ч. 1 ст. 261 УК РФ).

    На минувшей неделе в районе Судака горели 10 гектаров лесной подстилки. Пожар происходил в труднодоступной гористой местности. Для его тушения тоже привлекали авиацию.

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    Комментарии 4

    28030352916 Июл 2024 в 21:31
    Очередное, увы, о цене глупости.
    +0−0
    lachavoje16 Июл 2024 в 20:38
    Пишут, что реликтовые леса Утриша полностью сгорели.
    +0−0
    ixform16 Июл 2024 в 19:42
    вот это уже по неосторожности ! потому что неосторожность это когда вред причинён сопутствующим действием а не прямым (в этом случае по крайней мере) - он пилил болгаркой, но искры от неё подожгли траву.. нельзя по неосторожности убить нанося удары в голову - это не сопутствующий вид вреда, а прямой
    +0−0
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