Карадагский заповедник загорелся из-за местного жителя и его болгарки

Виновником пожара в Карадагском заповеднике под Феодосией в Крыму стал 50-летний местный житель, который занимался строительными работами. Подробности 16 июля сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Телеграм-канал официального представителя МВД Ирины Волк
Площадь пожара в заповеднике к утру вторника достигла 30 гектаров. МЧС России наращивает группировку сил в Коктебеле. Уже привлечены более 150 сотрудников и 25 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8. На месте происшествия находится Керченский межрайонный природоохранный прокурор. Тушение пожара взял под личный контроль прокурор Крыма.
Полиция установила, что вероятным виновником стал мужчина, который занимался строительными работами в Коктебеле. Сухая трава вспыхнула от искр болгарки. Потушить пламя местному жителю не удалось, и огонь в сухую и ветреную погоду быстро распространился на территорию заповедника.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о несоблюдении требований правил пожарной безопасности в лесах (ч. 1 ст. 261 УК РФ).
На минувшей неделе в районе Судака горели 10 гектаров лесной подстилки. Пожар происходил в труднодоступной гористой местности. Для его тушения тоже привлекали авиацию.