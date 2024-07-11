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    В Крыму горят 10 гектаров лесной подстилки. Пожар тушит авиация

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    2 комментария

    МЧС России

    Крупный пожар тушат в труднодоступной горно-лесной местности в Крыму. Задействованы авиация МЧС и почти полторы сотни человек личного состава.

    Около 7 часов утра 11 июля в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании сухой растительности в селе Ворон в районе Судака, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. По данным МЧС России, площадь пожара уже выросла до 10 гектаров. Горит лесная подстилка в труднодоступной горной местности, тушение осложняют ветровая нагрузка и жаркая погода.

    Для ликвидации задействовали два вертолета Ми-8 МЧС России. Авиация уже семь раз сбрасывала воду. Всего с огнем борются 149 специалистов и 29 единиц техники. На месте также работают сотрудники лесоохотничьего хозяйства.

    Накануне замначальника ГУ МЧС России по РК рассказал РИА Новости Крым, что количество пожаров в республике выросло на 25 %. В 2024 году их уже произошло 1 600 — на 400 случаев больше, чем за тот же период прошлого года. В этом году в пожарах в Крыму погибли уже 37 человек. Основная причина пожаров — человеческий фактор. В том числе, больше стало и возгораний сухой травы.

    С апреля на всей территории Крыма введен особый противопожарный режим: запрещено жечь сухую траву, мусор, проводить пожароопасные работы. Запрещено также разводить костры. В 2007 году загорелся заповедник недалеко от Алупки. Заблудившийся турист развел костер, чтобы подать сигнал бедствия, а в результате устроил пожар. При тушении погибли лесник и его жена.

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    КрымПожар
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    Комментарии 2

    гастарбайтер11 Июл 2024 в 14:27
    Вместо культурного отпуска в Европе и овощного лежания на пляжах в Турции россияне могут позволить себе только отдых полудикарями в Крыму?
    +0−0
    Заливщик голосовых планок11 Июл 2024 в 13:31
    Управделами Президента решили расширить "строительство рекреационной зоны" за пределы заповедника?
    +1−0
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