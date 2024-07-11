В Крыму горят 10 гектаров лесной подстилки. Пожар тушит авиация

Крупный пожар тушат в труднодоступной горно-лесной местности в Крыму. Задействованы авиация МЧС и почти полторы сотни человек личного состава. Около 7 часов утра 11 июля в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании сухой растительности в селе Ворон в районе Судака, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. По данным МЧС России, площадь пожара уже выросла до 10 гектаров. Горит лесная подстилка в труднодоступной горной местности, тушение осложняют ветровая нагрузка и жаркая погода.

Для ликвидации задействовали два вертолета Ми-8 МЧС России. Авиация уже семь раз сбрасывала воду. Всего с огнем борются 149 специалистов и 29 единиц техники. На месте также работают сотрудники лесоохотничьего хозяйства.

Накануне замначальника ГУ МЧС России по РК рассказал РИА Новости Крым, что количество пожаров в республике выросло на 25 %. В 2024 году их уже произошло 1 600 — на 400 случаев больше, чем за тот же период прошлого года. В этом году в пожарах в Крыму погибли уже 37 человек. Основная причина пожаров — человеческий фактор. В том числе, больше стало и возгораний сухой травы.