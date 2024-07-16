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    В Петербурге суд на два месяца взял под стражу мужчину, обвиняемого в подрыве электроподстанции

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    Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу 27-летнего Артема Прокопца, который обвиняется в подрыве трансформаторов электроподстанции. Об этом 16 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Обвинение считает, что ночью 3 апреля текущего года у дома 13 на Екатерининском проспекте Прокопец подорвал два трансформатора электроподстанции. Ущерб для компании «Россети Ленэнерго» составил больше 138 миллионов рублей.

    Мужчина обвиняется по статье о диверсии. Следующие два месяца — до 14 сентября — он будет находиться под стражей.

    «Прокопец против меры не возражал», — уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

    В апреле после подрыва на подстанции без электричества остались жители Красногвардейского района, а также половина района в Ленобласти. В полицию поступило сообщение о том, что перед тем, как электричество пропало, был звук, похожий на взрыв. Тогда камеры зафиксировали человека, который проник на подстанцию. ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии.

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    Артем прокопецДиверсияРоссетиСудПодрыв
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