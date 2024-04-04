ФСБ ищет диверсанта после масштабного отключения электричества на севере Петербурга

Сбой на подстанции в Красногвардейском районе Петербурга, оставивший без электричества часть соседнего района и Ленинградской области, мог быть рукотворным.



Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии. Камеры запечатлели постороннего, проникшего на подстанцию на Екатерининском проспекте в ночь на вторник. После себя он оставил повреждённое оборудование.