ФСБ ищет диверсанта после масштабного отключения электричества на севере Петербурга

Сбой на подстанции в Красногвардейском районе Петербурга, оставивший без электричества часть соседнего района и Ленинградской области, мог быть рукотворным.
Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии. Камеры запечатлели постороннего, проникшего на подстанцию на Екатерининском проспекте в ночь на вторник. После себя он оставил повреждённое оборудование.
Немногим позже трёх часов ночи в полицию поступило сообщение о звуке, похожем на взрыв, в районе электроподстанции. В соцсетях жители делились адресами, где было слышно грохот, после него пропало электричество.
В ПАО «Россети Ленэнерго» уточнили, что в зону технологического нарушения попали потребители в Красногвардейском, Калининском районах, а также в областных Токсово и Новодевяткино. По информации пресс-службы, электроснабжение было восстановлено к половине седьмого часа утра.
Администрация Красногвардейского района добавила, что «резкий звук» с последующим отключением электричества — следствие короткого замыкания на подстанции.
Причиной отключения электричества в ПАО «Россети Ленэнерго» назвали технологическое нарушение на оборудовании. Как именно оно произошло, комментировать не стали.