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    ФСБ ищет диверсанта после масштабного отключения электричества на севере Петербурга

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    104 комментария

    Сбой на подстанции в Красногвардейском районе Петербурга, оставивший без электричества часть соседнего района и Ленинградской области, мог быть рукотворным.

    Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии. Камеры запечатлели постороннего, проникшего на подстанцию на Екатерининском проспекте в ночь на вторник. После себя он оставил повреждённое оборудование.

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    Немногим позже трёх часов ночи в полицию поступило сообщение о звуке, похожем на взрыв, в районе электроподстанции. В соцсетях жители делились адресами, где было слышно грохот, после него пропало электричество.

    В ПАО «Россети Ленэнерго» уточнили, что в зону технологического нарушения попали потребители в Красногвардейском, Калининском районах, а также в областных Токсово и Новодевяткино. По информации пресс-службы, электроснабжение было восстановлено к половине седьмого часа утра.

    Администрация Красногвардейского района добавила, что «резкий звук» с последующим отключением электричества — следствие короткого замыкания на подстанции.

    Причиной отключения электричества в ПАО «Россети Ленэнерго» назвали технологическое нарушение на оборудовании. Как именно оно произошло, комментировать не стали.

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    Комментарии 104

    Гость04 Апр 2024 в 13:54
    При Медведеве было спокойнее
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 13:53
    да кто-то покурил или сходил неудачно
    +0−0
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