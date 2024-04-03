Стала известна причина отключения света на севере Петербурга

Причиной перебоев с электроснабжением в Красногвардейском районе Петербурга стало короткое замыкание на трансформаторной подстанции «Россети Ленэнерго». В зону его последствий частично попали Калининский район, а также посёлки Токсово и Новодевяткино в Ленобласти.
По информации районной администрации, вышли из строя трансформаторы. Дома запитали по резервной схеме. На подстанции ведётся обследование.
Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение потребителей в Красногвардейском, Калининском районах
«Для скорейшего обеспечения электроэнергией потребителей диспетчеры компании «Россети Ленэнерго» создали резервные схемы электроснабжения. С 06:30 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — отметили в компании.
Напомним, с ночи петербуржцы стали сообщать в редакцию «Фонтанки» и в соцсетях, что после хлопков в их домах отключилось электричество. В основном это касается Пискарёвки, но есть жалобы и из других районов, например из Токсово и Нового Девяткино. «Новое Девяткино и Мурино, обесточена часть домов с ночи. Не работает поликлиника в Новом Девяткино, у них тоже нет электричества», — рассказывает читатель «Фонтанки». Хлопок, по словам другого читателя, сопровождала яркая вспышка: «Взрыв сегодня ночью произошёл ровно в 02:51. Сначала была яркая вспышка розово-оранжевая, затем через секунду мощный хлопок. В одном из корпусов больницы Мечникова через минуту после взрыва выключилось электричество, но почти сразу включилось». В соцсетях подписчики делились своими наблюдениями: у многих свет вернулся около 6 часов утра.