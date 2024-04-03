Стала известна причина отключения света на севере Петербурга

Причиной перебоев с электроснабжением в Красногвардейском районе Петербурга стало короткое замыкание на трансформаторной подстанции «Россети Ленэнерго». В зону его последствий частично попали Калининский район, а также посёлки Токсово и Новодевяткино в Ленобласти.

По информации районной администрации, вышли из строя трансформаторы. Дома запитали по резервной схеме. На подстанции ведётся обследование.

