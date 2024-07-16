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    Зачем кабану грязевые ванны — ответ на фотографиях из леса

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    1 комментарий

    Кабаны время от времени принимают грязевые ванны и после этого становятся не похожи сами на себя. Зачем им это нужно, рассказывает 16 июля биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

    Кабанов, как и других животных, летом преследуют насекомые: комары, мошки и слепни. На съёмках в Выборгском районе Ленинградской области петербургский фотограф дикой природы Даниил Карпиченко был удивлён тем, насколько кабаны терпимы к укусам насекомых. Но в какой-то момент зверь вдруг убежал, а потом вернулся — весь в броне из грязи.

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    «При такой защите животному уже не страшны никакие кровососы! А заодно в грязевой скорлупе кабану не страшна и жара. Естественный способ защититься и от перегрева», — отмечает Павел Глазков.

    У комаров и слепней питаются кровью только самки. Самцы же довольствуются нектаром растений.

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    КабанКабаныДикие кабаныЖивотныеПриродаПавел Глазков
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    Комментарии 1

    11111111111111816 Июл 2024 в 14:28
    "У комаров и слепней питаются кровью только самки."
    Я знаю! (С)
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