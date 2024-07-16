Зачем кабану грязевые ванны — ответ на фотографиях из леса

Кабаны время от времени принимают грязевые ванны и после этого становятся не похожи сами на себя. Зачем им это нужно, рассказывает 16 июля биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».



Кабанов, как и других животных, летом преследуют насекомые: комары, мошки и слепни. На съёмках в Выборгском районе Ленинградской области петербургский фотограф дикой природы Даниил Карпиченко был удивлён тем, насколько кабаны терпимы к укусам насекомых. Но в какой-то момент зверь вдруг убежал, а потом вернулся — весь в броне из грязи.

