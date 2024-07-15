Одна экспедиция — две смерти. На петербургском судне «Академик Трёшников» погиб матрос

Научно-исследовательское судно «Академик Трёшников» 15 июля прибыло в Петербург не без одного, а без двух членов экипажа. Подробности второго происшествия «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Российской Антарктической экспедиции (РАЭ).
Во время перехода из Кейптауна в Южно-Африканской Республике, где «Академик Трёшников» делал остановку во второй половине июня, один из матросов оказался за бортом в открытом океане. Произошедшее немедленно зафиксировали, судно остановили, а члены экипажа бросились спасать мужчину.
«При приближении помощи матрос ушел в глубину. Несмотря на это, команде спасателей удалось вытащить пострадавшего из воды, однако спасти его не удалось», — рассказали в пресс-службе. Причины произошедшего устанавливаются.
Незадолго до этого, 18–19 июня, во время стоянки в Кейптаунском порту экипаж потерял другого члена команды. Мужчину госпитализировали после получения травм, но реанимировать его не удалось. Случай расследовали местные правоохранители. Как сообщили сегодня в РАЭ, официальная судебно-медицинская экспертиза, проведенная специалистами в Кейптауне, не установила признаков насильственной смерти.
Как рассказал «Фонтанке» друг погибшего матроса, в последний раз тот выходил на связь 12 июня, когда прислал друзьям новую часть своего путевого дневника. Прочитав новость о смерти члена команды судна 19 июня, мужчина забеспокоился и написал другу, но ответа не было несколько дней. И только 22 июня родным сообщили, что произошло. По словам читателя, дневник погибший вел в позитивном ключе, однако жившие с ним в каюте рассказали позднее, что у того были перепады настроения и иногда он вел себя странно.