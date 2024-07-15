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    Одна экспедиция — две смерти. На петербургском судне «Академик Трёшников» погиб матрос

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    Научно-исследовательское судно «Академик Трёшников» 15 июля прибыло в Петербург не без одного, а без двух членов экипажа. Подробности второго происшествия «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Российской Антарктической экспедиции (РАЭ).

    Во время перехода из Кейптауна в Южно-Африканской Республике, где «Академик Трёшников» делал остановку во второй половине июня, один из матросов оказался за бортом в открытом океане. Произошедшее немедленно зафиксировали, судно остановили, а члены экипажа бросились спасать мужчину.

    «При приближении помощи матрос ушел в глубину. Несмотря на это, команде спасателей удалось вытащить пострадавшего из воды, однако спасти его не удалось», — рассказали в пресс-службе. Причины произошедшего устанавливаются.

    Незадолго до этого, 18–19 июня, во время стоянки в Кейптаунском порту экипаж потерял другого члена команды. Мужчину госпитализировали после получения травм, но реанимировать его не удалось. Случай расследовали местные правоохранители. Как сообщили сегодня в РАЭ, официальная судебно-медицинская экспертиза, проведенная специалистами в Кейптауне, не установила признаков насильственной смерти.

    Как рассказал «Фонтанке» друг погибшего матроса, в последний раз тот выходил на связь 12 июня, когда прислал друзьям новую часть своего путевого дневника. Прочитав новость о смерти члена команды судна 19 июня, мужчина забеспокоился и написал другу, но ответа не было несколько дней. И только 22 июня родным сообщили, что произошло. По словам читателя, дневник погибший вел в позитивном ключе, однако жившие с ним в каюте рассказали позднее, что у того были перепады настроения и иногда он вел себя странно.

    Научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» построено в 2012 году на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге. На борту оборудованы 10 стационарных лабораторий и четыре мобильные контейнерные лаборатории, есть вертолётный комплекс и водолазная станция.

    Судно находится в составе флота Арктического и антарктического научно-исследовательского института в Петербурге. «Академик Трёшников» принимал участие в первой кругосветной научной экспедиции, полностью обогнувшей Антарктиду (2016–2017 годы) и других экспедициях. В августе 2023 года ученые делились редким кадром совместной работы в Северном Ледовитом океане двух научно-экспедиционных судов: «Академик Трёшников» и «Северный полюс». А в 2020 году «Фонтанка» рассказывала, как «Академик Трёшников» отправлялся в Антарктиду в условиях COVID-19.

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    Slava_Rossii215 Июл 2024 в 19:12
    Что за бардак на судне, если за один поход два трупа?
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