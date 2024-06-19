В Кейптаунском порту расследуют смерть кока на судне «Академик Трёшников» из Петербурга

На научно-исследовательском судне «Академик Трёшников» из Петербурга недосчитались члена экипажа в порту Кейптауна (Южно-Африканская Республика). Обстоятельства его смерти устанавливают.

По информации «Фонтанки», всё произошло 18–19 июня на стоянке в Кейптауне в ЮАР. По неподтвержденным данным, судовой повар был найден мертвым с ножевыми ранениями. Пока что официально случай считают самоубийством. Местные правоохранительные органы ведут следствие.

Подробности произошедшего уточняются. Судя по данным MarineTraffic, судно всё еще находится в порту.