В Кейптаунском порту расследуют смерть кока на судне «Академик Трёшников» из Петербурга

На научно-исследовательском судне «Академик Трёшников» из Петербурга недосчитались члена экипажа в порту Кейптауна (Южно-Африканская Республика). Обстоятельства его смерти устанавливают.
По информации «Фонтанки», всё произошло 18–19 июня на стоянке в Кейптауне в ЮАР. По неподтвержденным данным, судовой повар был найден мертвым с ножевыми ранениями. Пока что официально случай считают самоубийством. Местные правоохранительные органы ведут следствие.
Подробности произошедшего уточняются. Судя по данным MarineTraffic, судно всё еще находится в порту.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Российской Антарктической экспедиции (РАЭ), во время стоянки в порту Кейптауна один из членов судовой команды НЭС «Академик Трёшников» получил травмы и был экстренно госпитализирован. Реанимационные мероприятия результатов не принесли. Обстоятельства произошедшего выясняются. (Новость дополнена в 22:44.)
Научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» построено в 2012 году на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге. На борту оборудованы 10 стационарных лабораторий: океанологические «мокрая» и «сухая», океанографическая с морозильной камерой, гидрохимическая, экологическая, гидроакустическая, метеосиноптическая, лаборатория приёма спутниковой гидрометеорологической информации, центральная компьютерная и лаборатория ледовых нагрузок. А также четыре мобильные контейнерные лаборатории: для океанологических, ледовых, геофизических биологических и исследований атмосферы.
Вертолётный комплекс способен принимать и обслуживать вертолёты типа
Находится в составе флота Арктического и антарктического научно-исследовательского института в Петербурге. «Академик Трёшников» принимал участие в первой кругосветной научной экспедиции, полностью обогнувшей Антарктиду (2016–2017 годы) и других экспедициях. В августе 2023 года ученые делились редким кадром совместной работы в Северном Ледовитом океане двух научно-экспедиционных судов —.«Академик Трёшников» и «Северный полюс». А в 2020 году «Фонтанка» рассказывала, как «Академик Трёшников» отправлялся в Антарктиду в условиях