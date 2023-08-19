Затерянные во льдах. Ученые показали уникальный кадр судов в Северном Ледовитом океане

Редким кадром совместной работы в Северном Ледовитом океане двух научно-экспедиционных судов —.«Академик Трёшников» и «Северный полюс» — 19 августа поделился Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета. Снимок сделан с высоты птичьего полета в точке с координатами 83,3°с. ш. 51,5°в. д.



«Академик Трёшников» встретился с дрейфующей платформой «Северный полюс» чуть больше недели назад и доставил туда провиант, сменный состав полярников и научное оборудование.