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    Затерянные во льдах. Ученые показали уникальный кадр судов в Северном Ледовитом океане

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    Редким кадром совместной работы в Северном Ледовитом океане двух научно-экспедиционных судов —.«Академик Трёшников» и «Северный полюс» — 19 августа поделился Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета. Снимок сделан с высоты птичьего полета в точке с координатами 83,3°с. ш. 51,5°в. д.

    «Академик Трёшников» встретился с дрейфующей платформой «Северный полюс» чуть больше недели назад и доставил туда провиант, сменный состав полярников и научное оборудование.

    Фото: Александр Зубков / ААНИИ
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    Во время совместного дрейфа исследователи устанавливают дополнительное дрейфующее оборудование и обследуют буи, данные с которых используются для уточнения ледовой обстановки на Северном морском пути. Ожидается, что «Академик Трёшников» вернется в Мурманск в начале следующей недели.

    Фото: Александр Зубков / ААНИИ

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