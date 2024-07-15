Песков о будущем «Роснано»: «Вряд ли сразу можно говорить о прорывных решениях»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 июля поделился ожиданиями по работе госкорпорации «Роснано». Он отметил, что говорить об прорывных решениях компании пока рано, передает ТАСС.



«Вряд ли сразу можно говорить о прорывных решениях. Но то, что «Роснано», успешно справившись с таким ворохом проблем, теперь может выйти на стадию продуманной, плановой, эффективной работы в соответствии с теми замыслами, которые с самого начала были президентом сформулированы, — это точно», — сказал Песков.

Напомним, что в октябре 2023 года совокупный долг «Роснано» исчислялся суммой в 95 миллиардов рублей. Объем требований кредиторов компании значительно превышал стоимость ее активов. В терминологии Закона «О несостоятельности (банкротстве)» это означает, что «Роснано» «отвечало признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества».