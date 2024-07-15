    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, зап

    763мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.74eur95.76

    Песков о будущем «Роснано»: «Вряд ли сразу можно говорить о прорывных решениях»

    1491
    15 комментариев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 июля поделился ожиданиями по работе госкорпорации «Роснано». Он отметил, что говорить об прорывных решениях компании пока рано, передает ТАСС.

    «Вряд ли сразу можно говорить о прорывных решениях. Но то, что «Роснано», успешно справившись с таким ворохом проблем, теперь может выйти на стадию продуманной, плановой, эффективной работы в соответствии с теми замыслами, которые с самого начала были президентом сформулированы, — это точно», — сказал Песков.

    Напомним, что в октябре 2023 года совокупный долг «Роснано» исчислялся суммой в 95 миллиардов рублей. Объем требований кредиторов компании значительно превышал стоимость ее активов. В терминологии Закона «О несостоятельности (банкротстве)» это означает, что «Роснано» «отвечало признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества».

    Однако накануне источник, близкий к правительству, сообщил «Ведомостям», что «Роснано» досрочно погасило обязательства по кредитам, договорившись с банками о дисконте в 20%. Компании удалось отдать банкам-кредиторам около 80% накопленного долга.

    По данным «Интерфакса», после урегулирования долгов госкорпорация запускает инвестиционный цикл с частными инвесторами. Новый проект подразумевает базирование на научно-технических заделах «Роснано» и организаций-партнеров.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Роснано
    ЛАЙК1
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    Kot Piter15 Июл 2024 в 18:51
    "Народное АйПиО"™? 😐
    +0−0
    Zet15 Июл 2024 в 18:30
    Сразу? Так они с 2011 г. существуют... Ай-нанэ...
    +0−0
    28186262915 Июл 2024 в 18:28
    Сначала надо многомиллиардное воровство Чубайса закрыть
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close