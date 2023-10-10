Нанотехнологии довели «Роснано» до убытка в 95 миллиардов

Суммой в 95 миллиардов исчисляется совокупный долг госкорпорации «Роснано». Данные «Фонтанка» нашла, проанализировав отчет эмитента за первое полугодие 2023 года, который компания подготовила для инвесторов.

Как говорится в отчете, объем требований кредиторов компании значительно превышает стоимость ее активов, которые за счет собственных сил она погасить не в силах. В терминологии закона «О несостоятельности (банкротстве)» это означает, что «Роснано» «отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества».



Известно, что госкорпорация инвестировала в компании, продвигающие нанотехнологии в различных отраслях. По данным СПАРК, на сегодняшний день «Роснано» в разных долях владеет 259 организациями, не равнозначными в плане финансовых успехов: 218 ее «дочек» закрыли 2022-й год с убытками на общую сумму в 3,646 млрд рублей. Среди них — печально известный «Пластик Лоджик», чей провалившийся проект выпуска школьных электронных учебников Анатолий Чубайс лично показывал Владимиру Путину. О том, какие еще направления инвестирования себя не оправдали, читайте в материале «Фонтанки».