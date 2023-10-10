    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, с-з

    760мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd101.36eur107.03

    Нанотехнологии довели «Роснано» до убытка в 95 миллиардов

    1056
    15 комментариев

    Суммой в 95 миллиардов исчисляется совокупный долг госкорпорации «Роснано». Данные «Фонтанка» нашла, проанализировав отчет эмитента за первое полугодие 2023 года, который компания подготовила для инвесторов.

    Как говорится в отчете, объем требований кредиторов компании значительно превышает стоимость ее активов, которые за счет собственных сил она погасить не в силах. В терминологии закона «О несостоятельности (банкротстве)» это означает, что «Роснано» «отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества».

    Известно, что госкорпорация инвестировала в компании, продвигающие нанотехнологии в различных отраслях. По данным СПАРК, на сегодняшний день «Роснано» в разных долях владеет 259 организациями, не равнозначными в плане финансовых успехов: 218 ее «дочек» закрыли 2022-й год с убытками на общую сумму в 3,646 млрд рублей. Среди них — печально известный «Пластик Лоджик», чей провалившийся проект выпуска школьных электронных учебников Анатолий Чубайс лично показывал Владимиру Путину. О том, какие еще направления инвестирования себя не оправдали, читайте в материале «Фонтанки».

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close