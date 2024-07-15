    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, зап

    763мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.74eur95.76

    На пляжи Севастополя доставили первые модульные укрытия. Планируется соорудить около 600 подобных убежищ

    1973
    17 комментариев

    В Севастополь доставили первые модульные укрытия, в которых люди смогут прятаться при обстрелах. Сейчас их активно устанавливают на пляжах и в парках. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает ТАСС.

    На аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что модульные укрытия уже устанавливают в городских парках и около пляжей, где нет доступа в капитальные убежища.

    По словам губернатора, в город поступили ещё не все укрытия. Оставшиеся модульные конструкции должны доставить в ближайшие недели. Всего планируется установить около 600 убежищ.

    Днем 23 июня ВСУ, по данным Минобороны, ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Пострадали люди на пляжах. Итоговое число раненных в результате ракетной атаки составило 153 человека, погибли четверо.

    После атак на пляжи в Севастополе обещали доработать систему оповещения населения с учетом применения ВСУ баллистических ракет, а также построить 600 новых модульных укрытий. Также для населения собираются запустить бесплатную массовую программу по оказанию первой помощи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СевастопольОбстрелУбежищеУкрытиеПляжи
    ЛАЙК1
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 17

    Гость, приглашенный..15 Июл 2024 в 17:07
    Если держать открытыми, то все засорят отходами жизни деятельности так что не войти, если закрывать на ключ, то где искать ключника? Наверное цель одна, освоить что то.
    +1−0
    SERGEY11115 Июл 2024 в 16:59
    И назвать эти пляжи - пляжи Омаха .
    +0−0
    Фокусник Данилин15 Июл 2024 в 16:52
    Получается этакий кемпинг…
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close