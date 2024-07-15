В Севастополь доставили первые модульные укрытия, в которых люди смогут прятаться при обстрелах. Сейчас их активно устанавливают на пляжах и в парках. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает ТАСС.
На аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что модульные укрытия уже устанавливают в городских парках и около пляжей, где нет доступа в капитальные убежища.
По словам губернатора, в город поступили ещё не все укрытия. Оставшиеся модульные конструкции должны доставить в ближайшие недели. Всего планируется установить около 600 убежищ.
Днем 23 июня ВСУ, по данным Минобороны, ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Пострадали люди на пляжах. Итоговое число раненных в результате ракетной атаки составило 153 человека, погибли четверо.
После атак на пляжи в Севастополе обещали доработать систему оповещения населения с учетом применения ВСУ баллистических ракет, а также построить 600 новых модульных укрытий. Также для населения собираются запустить бесплатную массовую программу по оказанию первой помощи.
На пляжи Севастополя доставили первые модульные укрытия. Планируется соорудить около 600 подобных убежищ
В Севастополь доставили первые модульные укрытия, в которых люди смогут прятаться при обстрелах. Сейчас их активно устанавливают на пляжах и в парках. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает ТАСС.
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