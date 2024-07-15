На пляжи Севастополя доставили первые модульные укрытия. Планируется соорудить около 600 подобных убежищ

В Севастополь доставили первые модульные укрытия, в которых люди смогут прятаться при обстрелах. Сейчас их активно устанавливают на пляжах и в парках. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает ТАСС.



На аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что модульные укрытия уже устанавливают в городских парках и около пляжей, где нет доступа в капитальные убежища.



По словам губернатора, в город поступили ещё не все укрытия. Оставшиеся модульные конструкции должны доставить в ближайшие недели. Всего планируется установить около 600 убежищ.



Днем 23 июня ВСУ, по данным Минобороны, ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Пострадали люди на пляжах. Итоговое число раненных в результате ракетной атаки составило 153 человека, погибли четверо.



После атак на пляжи в Севастополе обещали доработать систему оповещения населения с учетом применения ВСУ баллистических ракет, а также построить 600 новых модульных укрытий. Также для населения собираются запустить бесплатную массовую программу по оказанию первой помощи.

