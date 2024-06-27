В Севастополе построят 600 укрытий и бесплатно научат население оказывать первую помощь

В Севастополе доработают систему оповещения населения с учетом применения ВСУ баллистических ракет, а также построят 600 новых модульных укрытий. Об этом 27 июня заявил губернатор города Михаил Развожаев по итогам чрезвычайного заседания Законодательного собрания.



Частных предпринимателей обяжут допускать горожан и гостей на свои объекты для укрытия во время тревоги, приводит слова Развожаева ТАСС. Также для населения запустят бесплатную массовую программу по оказанию первой помощи.



Пляжи в Севастополе закрывать не планируют, но от посещения ряда из них в целях безопасности советуют временно отказаться, добавил губернатор. Также Развожаев рассказал, что из-за угрозы теракта в Севастополе будут закрывать вход в Балаклавскую бухту, ночью доступ туда будет закрыт, а сама бухта будет дополнительно охраняться. Усиленные меры безопасности потребуют выделения 700 млн рублей.

