Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в Конституционный суд с иском против принятого ранее закона об иностранных агентах. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает ТАСС.
На брифинге парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе заявил, что глава Грузии подала иск против Закона «О прозрачности иностранного влияния».
«Президент Грузии впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии. Иск касается закона о прозрачности иностранного влияния, так называемого российского закона. Упомянутый закон не соответствует конституции», — отметил Георгий Мсхиладзе.
Грузинский парламент 14 мая этого года принял в окончательном, третьем чтении законопроект об иноагентах. Заседание проходило на фоне драк и протестов.
3 июня Закон «О прозрачности иностранного влияния» вступил в силу. Его подписал спикер парламента Грузии.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркивал, что ЕС готов лишить Грузию европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не отменят.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск против закона об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в Конституционный суд с иском против принятого ранее закона об иностранных агентах. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает ТАСС.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.