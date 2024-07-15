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    Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск против закона об иноагентах

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    11 комментариев

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в Конституционный суд с иском против принятого ранее закона об иностранных агентах. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает ТАСС.

    На брифинге парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе заявил, что глава Грузии подала иск против Закона «О прозрачности иностранного влияния».

    «Президент Грузии впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии. Иск касается закона о прозрачности иностранного влияния, так называемого российского закона. Упомянутый закон не соответствует конституции», — отметил Георгий Мсхиладзе.

    Грузинский парламент 14 мая этого года принял в окончательном, третьем чтении законопроект об иноагентах. Заседание проходило на фоне драк и протестов.

    3 июня Закон «О прозрачности иностранного влияния» вступил в силу. Его подписал спикер парламента Грузии.

    Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркивал, что ЕС готов лишить Грузию европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не отменят.

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    ГрузияЗакон об иноагентахСаломе ЗурабишвилиИскКонституционный суд
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    Комментарии 11

    28240881215 Июл 2024 в 17:00
    так и решил, существует ли в Мире новость, которая волнует меньше, чем эта?
    +0−0
    Андрей_спб15 Июл 2024 в 16:01
    А так можно было?
    +0−0
    Alkaline15 Июл 2024 в 15:30
    Почему США и Канаде можно принимать такой закон, а Грузии нельзя?
    +8−5
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