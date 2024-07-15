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    Водителя каршеринга, поймавшего столб на Шафировском во время погони, госпитализировали

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    Попытка удрать от полиции в Петербурге закончилась для водителя каршеринга не только двумя протоколами, но и больницей. Подробности происшествия сообщили 15 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    В 4:29 14 июля у дома 63 по проспекту Непокоренных экипаж ДПС попытался остановить каршеринговый автомобиль Changan, но водитель требование об остановке не выполнил и продолжил мчать к Шафировскому проспекту. Нарушитель продолжал игнорировать сигналы полиции, пытаясь уйти от погони, но не справился с управлением и протаранил столб, после чего машина перевернулась.

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    На место вызвали экстренные службы, водителю, 28-летнему уроженцу Иркутской области, оказали экстренную помощь. На него составили административные материалы за «пьяную» езду по статье 12.8 ч. 1 КоАП РФ и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Но, по данным главка, мужчину все же госпитализировали. Ранее сообщалось, что он отказался от медицинской помощи.

    По факту произошедшего полиция ведет проверку и устанавливает все обстоятельства.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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