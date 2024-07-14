Пьяный водитель отделался испугом, разбив каршеринг во время погони в Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга со стрельбой остановили пьяного водителя каршеринга. В результате продолжительной погони арендованная машина серьезно пострадала, водитель отделался испугом. Подробности сообщили в группе «Дорожный инспектор» 14 июля.
Около 4 часов утра инспекторы ДПС попытались остановить водителя Changan для проверки документов, но тот решил скрыться. Под Шафировским путепроводом автомобилист не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась и влетела в мачту освещения.
Судя по кадрам, передняя часть транспорта оказалась полностью раскурочена, в салоне сработали подушки безопасности. «На удивление, водитель от медпомощи отказался», — отметили в группе.
За рулем оказался 28-летний мужчина, состояние алкогольного опьянения у него подтвердилось. Помимо штрафа от ГАИ и каршеринговой компании за нетрезвую езду, ему придется оплачивать ущерб за поврежденный транспорт. Нарушитель доставлен в отдел полиции, в отношении него составлены два административных протокола.
Еще одно ночное ДТП с каршерингом произошло сегодня на Шушарской дороге. Автомобилист влетел в опору моста, после столкновения машина загорелась. Водитель погиб на месте.