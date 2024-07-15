В Москве с 11 августа Ленинградский вокзал будет закрыт на ремонт. Об этом сообщают дептранс Москвы и РЖД.
«С 11 августа пассажирское здание старейшего вокзала столицы будет закрыто для обновления и интеграции в систему Московского транспорта», — уточнили в дептрансе.
На движение пригородных поездов, а также поездов дальнего следования закрытие вокзала не повлияет. Изменится только путь пассажиров к платформам. Его можно изучить на прикрепленной схеме.
В РЖД рассказали о масштабных работах, которые планируется провести в здании.
«Полное техническое перевооружение вокзального комплекса, обновление фасада здания и кровли, перепланировка внутренних помещений, благоустройство привокзальной территории и другие работы», — уточнили в компании.