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    В Москве с 11 августа Ленинградский вокзал будет закрыт на ремонт

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    9 комментариев

    В Москве с 11 августа Ленинградский вокзал будет закрыт на ремонт. Об этом сообщают дептранс Москвы и РЖД.

    «С 11 августа пассажирское здание старейшего вокзала столицы будет закрыто для обновления и интеграции в систему Московского транспорта», — уточнили в дептрансе.

    На движение пригородных поездов, а также поездов дальнего следования закрытие вокзала не повлияет. Изменится только путь пассажиров к платформам. Его можно изучить на прикрепленной схеме.

    Фото: Официальный новостной канал РЖД
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    В РЖД рассказали о масштабных работах, которые планируется провести в здании.

    «Полное техническое перевооружение вокзального комплекса, обновление фасада здания и кровли, перепланировка внутренних помещений, благоустройство привокзальной территории и другие работы», — уточнили в компании.

    Фото: Официальный новостной канал РЖД

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    Комментарии 9

    Garik.Maremanov.1-115 Июл 2024 в 14:08
    Недавно только полностью реновировали.

    И десяти лет не прошло.

    Забыли, может :))
    +1−1
    crusader15 Июл 2024 в 13:46
    Потом за Московский в Петербурге возьмутся, не ?
    +0−1
    Игoрь15 Июл 2024 в 13:14
    Интересно, как долго реконструировать будут? Недели две, наверное? Или три?
    +1−1
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