В Москве с 11 августа Ленинградский вокзал будет закрыт на ремонт. Об этом сообщают дептранс Москвы и РЖД.



«С 11 августа пассажирское здание старейшего вокзала столицы будет закрыто для обновления и интеграции в систему Московского транспорта», — уточнили в дептрансе.

На движение пригородных поездов, а также поездов дальнего следования закрытие вокзала не повлияет. Изменится только путь пассажиров к платформам. Его можно изучить на прикрепленной схеме.

