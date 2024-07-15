Выбирай, кто станет Miss SUP — 2024

50 прекрасных девушек в этом году решили сразиться за звание Miss SUP. Претендентки прислали свои фото для участия в самом жарком конкурсе Фонтанка SUP. Теперь от читателей «Фонтанки» зависит, кто войдет в десятку номинанток и
Обладательница титула Miss SUP — 2024 заберёт с собой sup-доску от генерального партнера — Мегамаркета. А финалистки получат призы от организатора и партнеров фестиваля.
Отдать свой голос за одну из конкурсанток можно только один раз. Голосование завершится 26 июля в 18:00 (по московскому времени), результаты будут опубликованы на сайте «Фонтанки»
Голосуй за Miss SUP - 2024
Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 26 июля.