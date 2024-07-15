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    Фонтанка SUP

    Выбирай, кто станет Miss SUP — 2024

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    6 комментариев
    Фото: freepik.com
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    50 прекрасных девушек в этом году решили сразиться за звание Miss SUP. Претендентки прислали свои фото для участия в самом жарком конкурсе Фонтанка SUP. Теперь от читателей «Фонтанки» зависит, кто войдет в десятку номинанток и 3 августа примет участие в финальном дефиле на фестивальной сцене.

    Обладательница титула Miss SUP — 2024 заберёт с собой sup-доску от генерального партнера — Мегамаркета. А финалистки получат призы от организатора и партнеров фестиваля.

    Отдать свой голос за одну из конкурсанток можно только один раз. Голосование завершится 26 июля в 18:00 (по московскому времени), результаты будут опубликованы на сайте «Фонтанки» 29 июля.

    Голосуй за Miss SUP - 2024

    Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 26 июля.

    Андриевская Екатерина
    Андриянова Анастасия
    Белова Ольга
    Бурмистрова Марина
    Бурова Светлана
    Воробьева Анастасия
    Ганжина Оксана
    Ганина Анастасия
    Гатагу Светлана
    Голицына Марина
    Дитрихс Дария
    Дмитровская Маргарита
    Егорова Виктория
    Емельяненкова Полина
    Емельянова Анастасия
    Капланян Ирина
    Карцева Анна
    Качкова Елена
    Ким Елена
    Кичелюк Ева
    Кичелюк Ирина
    Климова Алиса
    Ковалевич Анна
    Кондратьева Алина
    Крыжановская Екатерина
    Лебедева Виктория
    Лиманец Екатерина
    Миронова Елена
    Николаес Наталья
    Орлова Юлия
    Полицинская Надежда
    Полунина Татьяна
    Полякова Дарья
    Полякова Кристина
    Простова Ирина
    Прыгунова Елена
    Рачкова Светлана
    Решетникова Ирина
    Ромахина Кристина
    Сенюшкина Дарья
    Сибирских Татьяна
    Трофимова Анна
    Федорова Анастасия
    Фильчева Мария
    Хомутова Евгения
    Четверткова Екатерина
    Шашкова Татьяна
    Шлыкова Евгения
    Шульга Наталья
    Шурухина Юлия
    Фото: freepik.com

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    Комментарии 6

    лысик15 Июл 2024 в 14:25
    Ох уж этот морской леопёрд...
    +0−0
    Garik.Maremanov.1-115 Июл 2024 в 14:16
    Кто больше супа съест. что ли ?
    +0−0
    28184424815 Июл 2024 в 14:15
    Однозначно Лебедева Виктория!
    +0−1
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