Выбирай, кто станет Miss SUP — 2024

50 прекрасных девушек в этом году решили сразиться за звание Miss SUP. Претендентки прислали свои фото для участия в самом жарком конкурсе Фонтанка SUP. Теперь от читателей «Фонтанки» зависит, кто войдет в десятку номинанток и 3 августа примет участие в финальном дефиле на фестивальной сцене.

Обладательница титула Miss SUP — 2024 заберёт с собой sup-доску от генерального партнера — Мегамаркета. А финалистки получат призы от организатора и партнеров фестиваля.