Закхайм за собой под арест «утащила» сына

Сын бизнес-коуча Наталии Закхайм, гражданин Нидерландов Трой Краснов, до 29 августа отправился под стражу по решению Хорошевского районного суда Москвы. Об этом 13 июля сообщила Московская прокуратура.

Суд пришел к выводу, что к деятельности преступной группы, которая скрывалась за бизнес-курсами по инвестированию, Закхайм привлекла и сына. Свои «курсы» бизнес-коуч продвигала с 2021 года, стоимость одного доходила до миллиона рублей. В деле фигурируют трое пострадавших и причиненный им ущерб в 2,5 миллиона рублей.

Так же как Наталию Закхайм, ее мужа Андрея Краснова и их бизнес-партнера Любовь Струлеву, Троя Краснова арестовали по обвинению в мошенничестве, совершенному организованной группой.