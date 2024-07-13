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    Закхайм за собой под арест «утащила» сына

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    3 комментария

    Сын бизнес-коуча Наталии Закхайм, гражданин Нидерландов Трой Краснов, до 29 августа отправился под стражу по решению Хорошевского районного суда Москвы. Об этом 13 июля сообщила Московская прокуратура.

    Суд пришел к выводу, что к деятельности преступной группы, которая скрывалась за бизнес-курсами по инвестированию, Закхайм привлекла и сына. Свои «курсы» бизнес-коуч продвигала с 2021 года, стоимость одного доходила до миллиона рублей. В деле фигурируют трое пострадавших и причиненный им ущерб в 2,5 миллиона рублей.

    Так же как Наталию Закхайм, ее мужа Андрея Краснова и их бизнес-партнера Любовь Струлеву, Троя Краснова арестовали по обвинению в мошенничестве, совершенному организованной группой.

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    Комментарии 3

    ixform13 Июл 2024 в 19:45
    целую мафию повязали
    надо наградить оперативников медалью из золота 585 пробы
    +0−0
    VKuser17419822113 Июл 2024 в 19:42
    Неужели до кого-то дошло , что его обманули? Не может быть.....
    +1−0
    28206267513 Июл 2024 в 19:42
    Какие красивые славянские фамилии…
    +0−0
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