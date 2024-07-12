В Москве арестовали бизнес-коучей — гражданку Нидерландов и Израиля, ее мужа и партнера

Хорошевский суд столицы избрал меру пресечения супругам-коучам и их партнеру — заключение под стражу. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере —
официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
По версии следствия, бизнес-коуч Наталья Закхайм, гражданка Нидерландов и Израиля, ее муж Андрей Краснов (и другие фигуранты), их партнер Любовь Струлёва разработали план продажи выгодных курсов инвестирования денежных средств. Организованная преступная группа покупателей курсов искала через интернет — размещала информацию о чудесах инвестирования, которым могут научить бизнес-коучи. При этом, как считает следствие, «ни Закхайм, ни другие фигуранты, не имели намерений исполнять взятые на себя обязательства за обучающие курсы».
Суд удовлетворил ходатайство органов следствия — вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Краснова, Закхайм и их «партнера по бизнесу» Струлёвой сроком