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    В Москве арестовали бизнес-коучей — гражданку Нидерландов и Израиля, ее мужа и партнера

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    Хорошевский суд столицы избрал меру пресечения супругам-коучам и их партнеру — заключение под стражу. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — статья 159, часть 4 УК РФ. Об этом сообщает 4 июля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. По данным «Фонтанки», задержали пару в петербургском аэропорту Пулково.

    официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

    По версии следствия, бизнес-коуч Наталья Закхайм, гражданка Нидерландов и Израиля, ее муж Андрей Краснов (и другие фигуранты), их партнер Любовь Струлёва разработали план продажи выгодных курсов инвестирования денежных средств. Организованная преступная группа покупателей курсов искала через интернет — размещала информацию о чудесах инвестирования, которым могут научить бизнес-коучи. При этом, как считает следствие, «ни Закхайм, ни другие фигуранты, не имели намерений исполнять взятые на себя обязательства за обучающие курсы».

    Фото: официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
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    Суд удовлетворил ходатайство органов следствия — вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Краснова, Закхайм и их «партнера по бизнесу» Струлёвой сроком 1 месяц 18 суток — до 29 августа.

    Фото: официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

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