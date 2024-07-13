Подверглись температурному воздействию. МАК показал «черные ящики» «Суперджета», который разбился в Подмосковье

О состоянии самописцев 13 июля сообщила комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК). На фотографиях, опубликованных МАК, видно, что от удара приборы погнулись и местами лопнули, а от вспыхнувшего следом пожара покрылись сажей. Тем не менее, всю хранившуюся на них информацию удалось скопировать и подготовить к расшифровке, отмечают в комиссии.

Бортовые самописцы рухнувшего в Подмосковье самолета «Сухой Суперджет» подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения. Пока информацию копируют, на ремонтном заводе изымают документы.

Тем временем телеграмм-канал Следственного комитета опубликовал оперативное видео с места падения самолета. Для того, чтобы собрать то, что осталось от «Суперджета», участникам следственных мероприятий приходится пилить деревья.

«Также проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация», — сообщает СК.

Самолет «Сухой Суперджет» компании «Газпромавиа» с тремя членами экипажа на борту упал в Подмосковье накануне. Он возвращался с планового ремонта и должен был приземлиться во Внуково. Пилоты сумели отвести борт от жилых домов, благодаря чему никто из местных жителей не пострадал, но сами погибли.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело, расследовать его будут в центральном аппарате Следственного комитета РФ.