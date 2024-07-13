Хьюстон, у нас проблемы: вышел фильм о «фейке» про высадку на Луну со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом

Фото: кадр из трейлера / Kinoman / YouTube Поделиться Поделиться





Состоялась мировая премьера романтической комедии «Покажи мне Луну», в которой герои Скарлетт Йоханссон и Ченнинга Татума подделывают лунную высадку американского «Аполлона-11». Корреспондент «Фонтанки» посмотрел картину и рассказывает, удалось ли ей «взлететь».



Конец 1960-х, космическая гонка между США и СССР в самом разгаре. НАСА планирует свой самый серьезный проект — отправку людей на Луну. Руководит миссией Коул Дэвис (Ченнинг Татум) — летчик-ветеран корейской войны, этакий заматеревший Джеймс Дин в кожаной куртке, который Землю перевернет, чтоб отправить своих ребят в небо. Но интерес публики к покорению Вселенной слабеет — американцы больше заняты неудачной войной во Вьетнаме и другими проблемами, чем какими-то там полётами. Того и гляди, Советы раньше пошлют ракету — и миру придётся «спать под коммунистической Луной».



Чтобы срочно поправить дело, агент ФБР Беркус (Вуди Харрельсон) нанимает Келли Джонс (Скарлетт Йоханссон) — «убийцу с Манхэттена», гениальную рекламщицу и пиарщицу, а также продувную бестию с темным прошлым. Джонс мгновенно привлекает внимание всего мира к будущему полёту. Например, вместо косноязычных ботанов из НАСА использует киногеничных актеров, которые светят за них лицами в интервью на телевидении; в коллаборации с «Омега» выпускает новую модель часов, которую-де будут носить астронавты во время полёта, и даже заказывает фирменную туалетную бумагу. Из более осмысленных шагов — Джонс якобы придумывает и план по отправке телекамеры на Луну для прямого эфира со спутника Земли — несмотря на протесты НАСА по поводу избыточного веса аппаратуры.



Впрочем, есть и запасной план: на случай аварии лучше снять все «лунные» кадры здесь, на Земле… Подобные уловки мисс Джонс, конечно, у честного парня Дэвиса вызывают бешенство. Впрочем, от ненависти до любви один шаг. «Маленький шаг для человека», как выразился по другому поводу Нил Армстронг.



Автор: Kinoman / YouTube

Режиссер Грег Берланти, разумеется, тоже делает очевидный шаг: дело происходит в 60-е, а значит, в кадре яркие рисованные обложки журнала LIFE с летящими ракетами и весёлыми астронавтами; строгие костюмы у мужчин (кроме Татума, у которого в гардеробе, кажется, только пресловутая косуха и разноцветные трикотажные футболки), розовые и голубые жакеты на Йоханссон; по телевизору — Кеннеди, Никсон, перестрелки во вьетнамских джунглях; все курят повсюду и посмеиваются над нововвведением: тоже придумали, ремни безопасности в машинах... За кадром свингует джазец Синатры; песенка «Покажи мне Луну» ведь и правда ассоциировалась с космической программой.



Фото: кадр из трейлера / Kinoman / YouTube Поделиться Поделиться





Конечно, Берланти в этой картине с удовольствием играет то в «Оппенгеймера», то в «Безумцев», и ушлая героиня Йоханссон недаром с той же самой Мэдиссон-стрит. Но это тоже уловка, фон, не более: режиссёр прежде всего известен как автор романтических комедий, и по сути своей кино — типичнейший ромком, куда больше реликт из 90-х, чем из 60-х. Здесь в помине нет ироничного обыгрыша знакомых клише: никаких компромиссов, только медленная, как обратный отсчет, жаркая, как ракетное топливо, страсть... Ну или так предполагается. Впрочем, между парочкой протагонистов действительно кипит какая-то химия: можно и поверить, что его манит коварная грация Черной Вдовы, а её — бычья, пардон, мощная шея и объем бицепсов.



Жаль только, что на такую вечную (чтоб не сказать — банальную) историю израсходовали интересный в общем-то сценарный финт. Слухи про «лунный заговор» и съёмку астронавтов в студии на Земле ходят с момента этого самого полёта «Аполлона-11», режиссуру приписывают даже Стэнли Кубрику; их усердно развеивают, но они никуда не деваются. Нагло пойти им навстречу и снять картину про то, как этот самый фейк создавался, — хороший ход, в самый раз для смелой, язвительной сатиры в духе «Не смотрите наверх»; для разговора об американской мечте и американской иллюзии, о полётах в космос во сне и наяву, о благих намерениях и о прагматизме политиканов. Или хотя бы снять фильм, действительно погружённый в эпоху, как, например, «Скрытые фигуры» Теодора Мелфи про чернокожих сотрудниц НАСА, который был и смешным, и трогательным, и достаточно точным, да и актуальным.



Фото: кадр из трейлера / Kinoman / YouTube Поделиться Поделиться





У фильма Берланти даже как будто бы и сквозят такие амбиции: герои проходятся по лицемерию и интриганству Никсона, вспоминают неудачи вроде катастрофы «Аполлона-1», в общем не забывают, что живут в реальном мире. Но всё равно столкновение наивного идеализма татумовского персонажа и абсолютного цинизма героини Йоханссон оказывается каким-то до неприятного мягким. Все противоречия решаются при помощи коктейля из любви и патриотизма. Фальшивая трансляция, конечно же, отменена, мир роняет слёзы гордости, глядя на подлинные прыжки Армстронга и Олдрина по лунному реголиту…



Странно, но именно такая концовка как раз и кажется сущим фейком. Все эти детали растворяются в сахарном ромкомовском растворе, и без того разведённом на избыточные два с лишним часа. Так до небес не достучаться.

Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»