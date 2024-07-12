Заберите двор себе. В Петербурге дом, в котором жил Майк Науменко, рискует уйти под землю

В самом центре Петербурга, на Боровой улице, стоит доходный дом Елисеева и Федорова. В центре здания с историей третий год красуется и растет огромная яма. Пока городские ведомства разных уровней перекладывают ответственность друг на друга, жители дома мирятся с запахами и боятся обрушения. Многим это здание знакомо как дом, в котором жил и умер лидер
Дом на Боровой улице, 18/1, был построен в
Борьба с дырой посреди двора началась с обращения в управляющую компанию и жилищный комитет. Неравнодушным жителям дома присылали отписки, поэтому последовали письма в МВД, Роспотребнадзор и администрацию района.
В июле 2022 года жителям дома удалось добиться обследования технических конструкций подвесного двора. Его провело ООО «Проектно-сметное бюро и технический инжиниринг» по поручению УК «Жилкомсервис
«В соответствии с вышеизложенным прошу рассмотреть представленную документацию для принятия мер по восстановлению и обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан», — говорится в техническом заключении.
Получив документ, жители дома обратились за помощью в жилищный комитет. «Ремонт аварийных конструкций выполняется в рамках реализации региональной программы капремонта», — говорилось в ответе жилкома. Это значит, что администрация района для начала должна передать сведения об аварийном состоянии конструкций подвесного двора. Тогда его могли бы включить в краткосрочный план и передать в Фонд капитального ремонта. Однако в
Всё это время подвесной двор не был в общей собственности жильцов дома. Петербуржцы от этого долго отказывались, чтобы не платить лишние деньги за содержание. А жилищный комитет говорил, что деньги на ремонт не выделят, пока подвесной двор не станет общим имуществом дома. В итоге комитет подал иск в суд на «Жилкомсервис
Однако этот факт ничего не решил. С момента включения подвесного двора в общедомовое имущество прошло больше шести месяцев, а яма продолжает увеличиваться в размерах. Тем временем в администрации ранее заявляли, что дело сдвинется с мертвой точки, когда двор станет собственностью многоквартирного дома.
В Фонде капремонта «Фонтанке» сообщили, что на данный момент администрация района и управляющая организация не предоставили в жилищный комитет полный комплект документов для включения ремонта конструкции в краткосрочный план. Эту информацию подтвердили в пресс-службе жилкома.
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