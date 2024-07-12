На заглохшем у Дворцового моста катере были подростки. При буксировке он лишился стёкол

Буксировка заглохшего у Дворцового моста в Петербурге маломерного судна обошлась без пострадавших, но не без эксцесса: оно навалилось на другой катер.



Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ , на борту судна, у которого по неустановленной причине заглох двигатель во время прогулки по Неве ночью 12 июля, находились одиннадцать человек. «Фонтанке» уточнили, что это десять подростков 16–17 лет с сопровождающим.



«Находившийся рядом катер направился на помощь к маломерному судну для буксировки его к причалу. Во время подвязки прогулочное судно совершило навал на катер, в результате чего на маломерном судне выбило стекло, никто из пассажиров не пострадал», — рассказали в ведомстве.



Транспортное следствие проводит проверку по факту оказания небезопасных услуг. По данным прокуратуры, Bayliner перевозил пассажиров без лицензии, с нарушением пассажировместимости и в запрещенное для нахождения в акватории Невы маломерных судов время.

