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    Суд в Москве оштрафовал мужчину, выгнавшего девушку из вагона метро. Ему не понравилась короткая стрижка

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    17 комментариев

    Преображенский районный суд Москвы оштрафовал мужчину, выгнавшего девушку из вагона метро, на 1 тысячу рублей. Нарушителя порядка признали виновным в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ), сообщили 12 июля в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

    Инцидент произошел вечером 9 июля в вагоне поезда, идущего от «Сокольников» до «Преображенской площади». Начинающая певица Настя Ермак ехала в метро вместе со своими другом. Но вдруг на девушку обратил внимание мужчина средних лет — Владимир Сафонов. Ему не понравился внешний вид девушки (короткая стрижка). Хулиган начал выгонять пару из вагона матом. Также он спросил у певицы, русская ли она. Получив удовлетворительный ответ, мужчина сказал: «Ты позоришь русский народ».

    «Он пинал Влада в спину и выгонял нас из вагона; когда он «допинал» нас до крайнего вагона, он встал возле меня и смотрел так, будто сейчас ударит. Всем в вагоне было плевать, хотя я шла и просила мужчин, чтобы они что-то сделали, ведь их было много и все мужчины вагона точно могли справиться с одним неадекватным», — рассказала девушка в своем telegram-канале.

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    Комментарии 16

    28132518212 Июл 2024 в 16:27
    Это он своим поведением позорит русский 🇷🇺 народ
    +0−0
    german_5e4d02dc5a4f912 Июл 2024 в 16:26
    ну и вышли бы, сфоткали, позвонили б в полицию
    неадекватов много, и не ударишь, к сожалению, а то сам пойдешь под хулиганство

    то что его оштрафовали уже хорошо, для таких даже такая мелочь глубочайшая психологическая травма
    +0−0
    28230452312 Июл 2024 в 16:19
    Фото этого недочеловека опубликуйте, пожалуйста. может "мужчину" тоже есть за что выгнать - живот тольстый, ноги, и не только, короткие
    +0−0
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