Суд в Москве оштрафовал мужчину, выгнавшего девушку из вагона метро. Ему не понравилась короткая стрижка

Преображенский районный суд Москвы оштрафовал мужчину, выгнавшего девушку из вагона метро, на 1 тысячу рублей. Нарушителя порядка признали виновным в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ), сообщили 12 июля в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
Инцидент произошел вечером 9 июля в вагоне поезда, идущего от «Сокольников» до «Преображенской площади». Начинающая певица Настя Ермак ехала в метро вместе со своими другом. Но вдруг на девушку обратил внимание мужчина средних лет — Владимир Сафонов. Ему не понравился внешний вид девушки (короткая стрижка). Хулиган начал выгонять пару из вагона матом. Также он спросил у певицы, русская ли она. Получив удовлетворительный ответ, мужчина сказал: «Ты позоришь русский народ».
«Он пинал Влада в спину и выгонял нас из вагона; когда он «допинал» нас до крайнего вагона, он встал возле меня и смотрел так, будто сейчас ударит. Всем в вагоне было плевать, хотя я шла и просила мужчин, чтобы они что-то сделали, ведь их было много и все мужчины вагона точно могли справиться с одним неадекватным», — рассказала девушка в своем telegram-канале.