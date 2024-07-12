Ушла кататься на сапе и не вернулась. Петербурженка исчезла в Черном море

Жительница Петербурга исчезла в Черном море в четверг, 11 июля. Она пропала во время катания на сапах с подругами, пишет 47news, ссылаясь на сообщение от Единой диспетчерской службы Туапсинского района.



Приятельницы отдыхали в поселке Сосновское под Туапсе. Однако море было неспокойное, и женщин начало уносить все дальше от берега. Двум подругам удалось преодолеть стихию. Одна выплыла сама, другой помогли спасатели. А третью подругу так и не нашли.

Сейчас 33-летнюю жительницу Петербурга ищут сотрудники МЧС и местного портнадзора. Кроме того, к поисковым работам привлекли силы госинспекции по маломерным судам и авиацию.