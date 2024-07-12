    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    760мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.99eur95.68

    В Ленобласти разрешат убить до семисот медведей

    2890
    23 комментария

    Охотники Ленинградской области в сезоне 2024/25 года смогут добыть до 693 медведей, 199 барсуков и 15 выдр. Об этом 12 июля пишет 47news. Соответствующие квоты уже определены и должны быть утверждены губернатором региона.

    Охота на медведя в Ленинградской области будет открыта с 1 августа по 30 ноября, на барсука — с 15 августа по 31 октября. Больше всего медведей (175 особей) разрешено добыть в Бокситогорском районе.

    Стоит отметить, что в прошлом сезоне охотникам было разрешено добыть 654 медведя, 203 барсука и 12 выдр. Общая площадь охотничьих угодий Ленинградской области составляет 7 280 100 гектаров.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МедведиОхота
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 23

    firma12 Июл 2024 в 12:46
    Нормально. Чего их жалеть, правда? Вон один женщину задрал, а она его в удобной клетке держала всю жизнь, и даже кормила
    +0−0
    Entrenador200512 Июл 2024 в 12:45
    Страшная месть семейства Масляновых-Запашных семейству медвежьих.
    +0−0
    28240881212 Июл 2024 в 12:42
    за парголово ответят!
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close