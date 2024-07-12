В Ленобласти разрешат убить до семисот медведей

Охотники Ленинградской области в сезоне 2024/25 года смогут добыть до 693 медведей, 199 барсуков и 15 выдр. Об этом 12 июля пишет 47news. Соответствующие квоты уже определены и должны быть утверждены губернатором региона.

Охота на медведя в Ленинградской области будет открыта с 1 августа по 30 ноября, на барсука — с 15 августа по 31 октября. Больше всего медведей (175 особей) разрешено добыть в Бокситогорском районе.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне охотникам было разрешено добыть 654 медведя, 203 барсука и 12 выдр. Общая площадь охотничьих угодий Ленинградской области составляет 7 280 100 гектаров.