Заразит всех, кто купается рядом. Рассказываем об опасности для детей на морях и озерах

В Екатеринбурге снова выросла заболеваемость кишечными инфекциями. Врачи рассказали, как обезопасить своего ребенка Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Летний отдых у детей традиционно омрачается кишечными инфекциями, и в этом году екатеринбургские врачи также отмечают подъем заболеваемости. Чаще всего это энтеровирусные и ротавирусные инфекции. Их симптомы очень схожи: тошнота, рвота, жидкий стул, насморк, больное горло, повышение температуры. О том, как избежать неприятностей на каникулах, Е1.RU поговорил с медиками.

Чем сейчас болеют дети Врачи отмечают: сейчас дети страдают от энтеровируса, стрептококковых тонзиллитов, скарлатины и ротавируса. Кишечные инфекции чаще всего передаются контактно-бытовым путем.



— Дети заражаются через руки: играют в песке, тут же чешут глаза, облизывают пальцы, следом едят какой-нибудь фрукт. Они находятся в близком контакте — обнимаются, целуются, поэтому кишечная инфекция практически неизбежна, — рассказала педиатр Ирина Чукаева. К ее коллеге Дарье Халиловой на прием приходят чаще всего с энтеровирусом и ротавирусом.

К кишечным инфекциям также относятся cальмонеллез, дизентерия, норовирус, стафилококковое пищевое отравление, вирусный гепатит А и многие другие. Ими маленькие екатеринбуржцы также болеют этим летом, но меньше.



Не пускайте плавать детей в водоемы, в которых запрещено купаться, а еще строго соблюдайте правило: в воде должны плескаться только здоровые ребята! Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Чем различаются энтеровирус и ротавирус Энтеровирусные инфекции — группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами). Характеризуются лихорадкой и многообразными клиническими симптомами.



Ротавирусный гастроэнтерит — острая вирусная диарея, вызванная возбудителем рода Rotavirus (относящееся к семейству Retroviridae). Заболевание передается фекально-оральным путем и характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта с развитием синдрома обезвоживания. Источник энтеровирусной инфекции — больной человек или носитель без симптомов. Она способна передаваться через воду и пищу, контактно-бытовым, воздушно-капельным путями. Заразиться можно также через недостаточно обработанные овощи, фрукты, зелень, игрушки, грязные руки, сырую воду и приготовленный из нее лед и другие предметы, загрязненные энтеровирусами.

Вирус устойчив во внешней среде, хорошо переносит низкие температуры. В холодильнике он сохраняется в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживает до 18 дней, в речной — около месяца, в очищенных сточных водах — до двух месяцев. Инкубационный период составляет в среднем до недели — максимально до 35 дней. Симптомы энтеровируса высокая температура;

боль в горле;

язвы в глотке (энтеровирусный фарингит);

сыпь на теле;

боль в животе;

жидкий стул. Симптомы ротавируса пенистый, водянистый стул, с частотой от 5–7 до 15–25 раз в день;

боли в животе (чаще схваткообразные, локализованные в верхней половине живота);

насморк;

кашель;

чихание.

Общие симптомы интоксикации:

повышение температуры тела;

рвота;

головная боль;

слабость и вялость. После контакта с заболевшим или с возбудителем рода Rotavirus симптомы могут проявиться в период от 12 часов до 3–5 дней.

Острый ротавирусный гастроэнтерит особенно опасен для детей первых двух лет жизни. Ляйсан Ивлева, педиатр

— Красные флаги, при которых нужно ехать в стационар: западение родничка, выраженная слабость, отсутствие аппетита, снижение диуреза (объем мочи, образуемой за определенный промежуток времени. — Прим. ред.), отсутствие слёз при плаче, сухость кожных покровов, частый жидкий стул с явлениями метеоризма, не поддающийся регидратации (выпаиванию), — объясняет Ляйсан Ивлева.

Педиатры запрещают купаться в фонтанах, ведь это настоящий рассадник кишечных инфекций Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Почему всплеск происходит летом — Одна из причин вспышек именно летом — сезон отпусков, — пояснила медик. — Этому способствует высокая температура воздуха, несоблюдение и игнорирование правил термической обработки продуктов, особенности питания, высокая плотность отдыхающих, а также недостаточно сформированные гигиенические навыки у малышей до двух лет. Опасен этот вирус развитием синдрома дегидратации (обезвоживания), развитием фебрильных и иных судорог, у маленьких детей — развитием инвагинации кишечника (внедрение одного отдела кишечника в просвет другого).



Педиатр Дарья Халилова также обратила внимание, что летом дети часто купаются в водоемах и бассейнах — здоровые вместе с заболевшими или уже почти выздоровевшими. Если есть остаточные явления ротавируса или энтеровируса (например, жидкий стул) и этот ребенок искупался — есть риск, что он заразит всех, кто будет плавать рядом. Как не заразиться кишечными инфекциями Инфекции особенно опасны для маленьких детей, поэтому врачи акцентируют особое внимание на профилактике. Дарья Халилова напомнила, что нельзя купаться в водоемах, которые для этого не предназначены: так вы снизите риски заражения инфекциями. Если искупаться всё же хочется и вы нашли чистый водоем — объясните ребенку, что заглатывать воду нельзя, а после купания нужно принять душ.

— Защитить ребенка от ротавируса можно вакциной «Ротатек» или «Ротавейд», она ставится три раза, первая вакцина не позднее 12 недель, последняя — не позднее 32 недель, — рассказала Ирина Чукаева. — Антитела после трех вакцин сохраняются в течение пяти лет. Если привиться не успели, нужно мыть руки и соблюдать правила гигиены.



От других кишечных инфекций вакцин нет, поэтому особенно важно научить ребенка хорошо мыть руки, фрукты и овощи, а родителям — следить за качеством продуктов.