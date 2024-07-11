«Я пишу то, что думаю». Сторонника гуманистической педагогики Диму Зицера разыскивают по делу «о фейках об армии»

В Санкт-Петербургском городском суде 10 июля рассматривали вопрос о мере пресечения для Димы Зицера, и его интересы представлял адвокат по назначению. При этом сам педагог узнал об уголовном деле в отношении себя от журналистов только 11 июля. В этот же день в базе розыска МВД обнаружилась карточка на Зицера.



«Я не получил никаких уведомлений. Так что с изумлением узнал о происходящем. За что могли возбудить дело? Читайте «Процесс» Кафки. До конца этого романа читатели, как и главный герой, не получают ответа на этот вопрос. Не знаю. Я пишу в соцсетях только то, что я думаю, в том числе о событиях на территории Украины, об ударе по детской больнице недавно писал», — рассказал Зицер «Фонтанке».



Известный педагог — гражданин Израиля и сейчас много ездит по миру с образовательными программами для педагогов. Он ведет свой блог на YouTube и выступает с лекциями о практической, семейной педагогике, взаимодействии между взрослыми и детьми. Консультирует школы, занимается с учителями индивидуально.



За время жизни в России он выпустил по меньшей мере 12 книг в области современного гуманистического образования, среди которых «Любить нельзя воспитывать», «Дети, родители, учителя и нерешенные школьные вопросы» и «После уроков. Классное внеклассное».



Пока не известно, как уголовное дело повлияет на его жизнь — отмечает сам Зицер. Есть страны, более и менее дружественные России, и не исключено, что география выступлений и обучающих программ педагога теперь будет ограничена.



«Я конечно, не могу чувствовать себя в безопасности, когда сначала тебя заочно сажают, после этого объявляют в розыск на огромной скорости. Ощущения неприятные, честно скажу. И меня волнует, что так могут поступить по отношению ко всем, к каждому из нас», — говорит Зицер.