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    «Я пишу то, что думаю». Сторонника гуманистической педагогики Диму Зицера разыскивают по делу «о фейках об армии»

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    2 комментария

    В отношении педагога и писателя Димы Зицера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение «фейков об армии» по мотивам ненависти и вражды) — обратило внимание издание MR7. Зицер родом из Ленинграда и активно развивал гуманистическую педагогику здесь, но с весны 2022 года разорвал все связи с Россией.

    Дима Зицер
    Дима Зицер Фото: стоп-кадр Dima Zicer / YouTube
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    В Санкт-Петербургском городском суде 10 июля рассматривали вопрос о мере пресечения для Димы Зицера, и его интересы представлял адвокат по назначению. При этом сам педагог узнал об уголовном деле в отношении себя от журналистов только 11 июля. В этот же день в базе розыска МВД обнаружилась карточка на Зицера.

    «Я не получил никаких уведомлений. Так что с изумлением узнал о происходящем. За что могли возбудить дело? Читайте «Процесс» Кафки. До конца этого романа читатели, как и главный герой, не получают ответа на этот вопрос. Не знаю. Я пишу в соцсетях только то, что я думаю, в том числе о событиях на территории Украины, об ударе по детской больнице недавно писал», — рассказал Зицер «Фонтанке».

    Известный педагог — гражданин Израиля и сейчас много ездит по миру с образовательными программами для педагогов. Он ведет свой блог на YouTube и выступает с лекциями о практической, семейной педагогике, взаимодействии между взрослыми и детьми. Консультирует школы, занимается с учителями индивидуально.

    За время жизни в России он выпустил по меньшей мере 12 книг в области современного гуманистического образования, среди которых «Любить нельзя воспитывать», «Дети, родители, учителя и нерешенные школьные вопросы» и «После уроков. Классное внеклассное».

    Пока не известно, как уголовное дело повлияет на его жизнь — отмечает сам Зицер. Есть страны, более и менее дружественные России, и не исключено, что география выступлений и обучающих программ педагога теперь будет ограничена.

    «Я конечно, не могу чувствовать себя в безопасности, когда сначала тебя заочно сажают, после этого объявляют в розыск на огромной скорости. Ощущения неприятные, честно скажу. И меня волнует, что так могут поступить по отношению ко всем, к каждому из нас», — говорит Зицер.

    Максимально возможное наказание по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — 10 лет лишения свободы.

    Дима Зицер — выпускник РГПУ имени Герцена и Санкт-Петербургской академии театрального искусства (сейчас РГИСИ). По образованию филолог и режиссер. Защитил кандидатскую диссертацию в области педагогики на тему ««Фактор свободы в становлении взаимоотношений между детьми и родителями». Он предложил собственную схему педагогического процесса, который основан на личных ощущениях ученика. В Петербурге Зицер основал Институт неформального образования и школу неформального образования «Апельсин» (прекратили сотрудничество несколько лет назад). Вёл еженедельную программу «Любить нельзя воспитывать» на радио «Маяк».

    Четыре года назад, в разгул пандемии коронавируса, Дима Зицер был гостем студии «Фонтанки», где вместе с ведущей Ольгой Маркиной они обсуждали: чем занять ребенка, когда некуда пойти.

    Дима Зицер
    Дима Зицер Фото: стоп-кадр Dima Zicer / YouTube

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    Дима зицерРозыскФейки об армииПедагог
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    Комментарии 2

    Су Люк Ын11 Июл 2024 в 15:56
    почему бы зицерам да кацам не Обратить внимания на свою территорию, да ортодоксов Жизни не поучить!
    +1−1
    28206267511 Июл 2024 в 15:54
    Опять еврей?Кто-то был таки прав
    +0−1
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