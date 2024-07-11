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    Несколько авиарейсов перенаправили из аэропорта Хельсинки в Финляндии. Среди причин назвали тучи и российский самолет

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    Несколько авиарейсов были перенаправлены из аэропорта Хельсинки-Вантаа в среду, 10 июля, по невыясненным обстоятельствам. Об этом сегодня сообщает издание Yle.

    Так, авиакомпания Finnair изменила маршрут рейса из Гамбурга в Хельсинки уже в тот момент, когда самолет собирался заходить на посадку. Директор по связям с общественностью компании Пяйвют Таллквист заявила Yle, что самолет «немного отклонился от обычного маршрута», но причину изменения маршрута она не назвала. По словам одного из пассажиров, причиной изменения якобы был российский самолет — эту информацию предоставил собеседнику издания сам пилот, однако при каких обстоятельствах происходило общение пассажира с пилотом, не уточняется.

    Куда более прозаическую картину описывает глава отдела коммуникаций Fintraffic Леена Хухтамаа: вечерние рейсы перенаправлялись, чтобы избежать попадания в грозовые облака, а не российский корабль.

    Ранее в Финляндии часто жаловались на помехи с GPS, из-за которых возникали проблемы с авиасообщением. В организации таких помех обвиняли Россию.

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    ФинляндияАэропортХельсинкиРейсыИзменение курса
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