В Колпино пьяный лихач на «Шкоде» гонял от полиции и получил пули в колеса

В Колпино рано утром 22-летний парень решил прокатиться по городу на своей «Шкоде Октавии», будучи подшофе. Сначала он проехал на красный и не пропустил пешехода, а потом, когда его заметили полицейские, попытался скрыться, сообщает
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Полицейские пустились в погоню, но лихач не реагировал на требования остановиться. Тогда один из инспекторов применил табельное оружие: сделал предупредительные выстрелы в воздух, а затем прострелил колеса. В итоге машину удалось остановить на улице
За рулем был пьяный 22-летний житель Колпино, на которого составили протокол за езду в нетрезвом виде (12.8 КоАП РФ). К счастью, никто не пострадал.