    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, вос

    769мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.86eur95.32

    В Колпино пьяный лихач на «Шкоде» гонял от полиции и получил пули в колеса

    1531
    2 комментария

    В Колпино рано утром 22-летний парень решил прокатиться по городу на своей «Шкоде Октавии», будучи подшофе. Сначала он проехал на красный и не пропустил пешехода, а потом, когда его заметили полицейские, попытался скрыться, сообщает 11 июля пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Полицейские пустились в погоню, но лихач не реагировал на требования остановиться. Тогда один из инспекторов применил табельное оружие: сделал предупредительные выстрелы в воздух, а затем прострелил колеса. В итоге машину удалось остановить на улице Труда, 5/4.

    За рулем был пьяный 22-летний житель Колпино, на которого составили протокол за езду в нетрезвом виде (12.8 КоАП РФ). К счастью, никто не пострадал.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пьяный водительКолпиноПогоня
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Kostiks11 Июл 2024 в 10:19
    Юноша фильмов насмотрелся и решил покрасоваться перед подругой, но реальность оказалась другой. Таких нужно почаще по ТВ в новостях показывать, чем все это заканчивается и какими статьями, чтобы другим понятно было на будущее
    +0−0
    Akabos11 Июл 2024 в 10:19
    "предупредительные выстрелы в воздух"(с) воздух упал навзничь, взничь взвизгнул и убежал...
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close