В башне «Москва-Сити» найдено тело гражданина Германии — топ-менеджера крупной компании

Тело топ-менеджера горнорудной компании «Черногорская» Франка Риттнера обнаружили в квартире в башне Neva Towers в «Москва-Сити». Об этом сообщает 5 июля ТАСС со ссылкой на источники.

«Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Следов криминала на теле мужчины не выявлено», - сообщил ТАСС собеседник. Коллеги забили тревогу, когда Риттнер перестал выходить на связь. Дверь вскрывало МЧС.

Франк Риттнер, уроженец Дортмунда (Германия) родился в 1968 году. Он работал более 10 лет работал в странах СНГ, в том числе на Украине. В ГРК «Черногорская» (входит в ООО «Русская платина») он был директором по операционной готовности.

