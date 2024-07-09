Военный суд: Беркович и Петрийчук могут просить президента о помиловании

Представители военного суда в беседе с корреспондентом ТАСС напомнили, что у режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) есть право подать прошение о помиловании.
Сказанное Вторым Западным окружным военным судом ТАСС приводит 9 июля. При этом стоит отметить, что хоть в законе на сегодняшний день и нет четкого указания, что просящий о помиловании должен признать вину, такая практика всё же существует. Например, о необходимости признания после приговора экс-журналисту Ивану Сафронову по делу о госизмене говорил Дмитрий Песков. Вопрос ставился в 2020 году на Совете по правам человека. Предлагалось прописать, что это не является необходимым условием. К конце года президент издал специальный указ, регламентирующий процедуру, но вопрос признания или непризнания вины в него не вошел.
Беркович и Петрийчук вину не признавали ни на одном из этапов с момента задержания.
Также беседа касалась сроков УДО. Согласно
Режиссер и драматург в изоляторе с мая прошлого года, при их статье день в СИЗО засчитывается за день в колонии. В изоляторе они остаются и сейчас, как минимум до рассмотрения судом вышестоящей инстанции апелляционных жалоб на приговор и вступления его в законную силу.
Беркович и Петрийчук признали виновными в оправдании терроризма за постановку «Финист — Ясный Сокол», которая получила государственную премию «Золотая маска». В спектакле идет речь о российских девушках, которые в Сети знакомятся с исламистами, затем оказываются с боевиками в Сирии, а затем и в российском суде. Многие свидетели по делу, в том числе весь актерский состав, говорили, что спектакль предостерегает от отношений с террористами, а не наоборот.