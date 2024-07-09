    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    767мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.17eur95.66

    Военный суд: Беркович и Петрийчук могут просить президента о помиловании

    1171
    7 комментариев

    Представители военного суда в беседе с корреспондентом ТАСС напомнили, что у режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) есть право подать прошение о помиловании.

    Сказанное Вторым Западным окружным военным судом ТАСС приводит 9 июля. При этом стоит отметить, что хоть в законе на сегодняшний день и нет четкого указания, что просящий о помиловании должен признать вину, такая практика всё же существует. Например, о необходимости признания после приговора экс-журналисту Ивану Сафронову по делу о госизмене говорил Дмитрий Песков. Вопрос ставился в 2020 году на Совете по правам человека. Предлагалось прописать, что это не является необходимым условием. К конце года президент издал специальный указ, регламентирующий процедуру, но вопрос признания или непризнания вины в него не вошел.

    Беркович и Петрийчук вину не признавали ни на одном из этапов с момента задержания.

    Также беседа касалась сроков УДО. Согласно 79-й статье УК, по «террористическим» статьям просить об условно-досрочном освобождении можно только после отсидки трех четвертей срока. В случае с приговором Беркович и Петрийчук этот срок наступит примерно через три года — 4,5 от приговора, минус время содержания в СИЗО.

    Режиссер и драматург в изоляторе с мая прошлого года, при их статье день в СИЗО засчитывается за день в колонии. В изоляторе они остаются и сейчас, как минимум до рассмотрения судом вышестоящей инстанции апелляционных жалоб на приговор и вступления его в законную силу.

    Беркович и Петрийчук признали виновными в оправдании терроризма за постановку «Финист — Ясный Сокол», которая получила государственную премию «Золотая маска». В спектакле идет речь о российских девушках, которые в Сети знакомятся с исламистами, затем оказываются с боевиками в Сирии, а затем и в российском суде. Многие свидетели по делу, в том числе весь актерский состав, говорили, что спектакль предостерегает от отношений с террористами, а не наоборот.

    Обвинение строилось в том числе на так называемой деструктологической экспертизе. Ее авторы нашли в тексте и постановке идеологию исламизма и джихадизма, а также «признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России». Минюст адвокатам осужденных отвечал, что такой экспертизы, как деструктологическая, не существует в принципе. По версии защиты, она построена на частном мнении эксперта.

    Одним из ключевых свидетелей обвинения стал актер и режиссер Владимир Карпук. Спектакль, по его оценке, не соответствует российским традиционным ценностям, потому что в стране патриархат. Он также назвал спектакль русофобским.

    Беркович известна не только как режиссер, но и автор стихов, которые можно назвать оппозиционными.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    25346053109 Июл 2024 в 19:09
    Броневой и Тихонов давно бы сидели в путинской России, будь они живы.
    +2−0
    Zнаворотник09 Июл 2024 в 18:55
    недолго им сидеть
    +3−0
    Виктор Ерёмин09 Июл 2024 в 18:55
    Отсидеть или продать душу Левиафану... трудный выбор...
    +4−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close