Военный суд: Беркович и Петрийчук могут просить президента о помиловании

Представители военного суда в беседе с корреспондентом ТАСС напомнили, что у режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) есть право подать прошение о помиловании. Сказанное Вторым Западным окружным военным судом ТАСС приводит 9 июля. При этом стоит отметить, что хоть в законе на сегодняшний день и нет четкого указания, что просящий о помиловании должен признать вину, такая практика всё же существует. Например, о необходимости признания после приговора экс-журналисту Ивану Сафронову по делу о госизмене говорил Дмитрий Песков. Вопрос ставился в 2020 году на Совете по правам человека. Предлагалось прописать, что это не является необходимым условием. К конце года президент издал специальный указ, регламентирующий процедуру, но вопрос признания или непризнания вины в него не вошел.

Беркович и Петрийчук вину не признавали ни на одном из этапов с момента задержания.

Также беседа касалась сроков УДО. Согласно 79-й статье УК, по «террористическим» статьям просить об условно-досрочном освобождении можно только после отсидки трех четвертей срока. В случае с приговором Беркович и Петрийчук этот срок наступит примерно через три года — 4,5 от приговора, минус время содержания в СИЗО.

Режиссер и драматург в изоляторе с мая прошлого года, при их статье день в СИЗО засчитывается за день в колонии. В изоляторе они остаются и сейчас, как минимум до рассмотрения судом вышестоящей инстанции апелляционных жалоб на приговор и вступления его в законную силу.