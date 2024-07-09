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    «Бургер Кинг» и «Достаевский» поспорили в УФАС из-за рекламы

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    2 комментария

    Реклама «Бургер Кинга» стала причиной разбирательства Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу. Поводом для жалобы стало некорректное сравнение с «Достаевским». Об этом 9 июля сообщает пресс-служба ведомства.

    Жалоба была подана на текст, в котором указывалось, что «Бургер Кинг» готовит на огне. Далее следовал текст: «Логично. Страшно представить, что готовит "Достаевский"…» — цитирует ведомство спорное рекламное сообщение.

    По результатам проверки УФАС пришло к двум выводам. Во-первых, «Бургер Кинг» готовит действительно на огне. «В качестве доказательств компания приложила файл с видеоматериалом, на котором зафиксировано работающее профессиональное оборудование для предприятий общественного питания», — сообщает антимонопольная служба. И добавляет: по данным ведомства, такое оборудование используется во всех ресторанах сети.

    Во-вторых, некорректное сравнение с «Достаевским» имело место быть. «При сравнении в рекламе собственных товаров с товарами конкурентов не допускаются сравнение, основанное на несопоставимых критериях, или неполное сравнение товаров, поскольку это искажает представление о рекламируемом товаре и не позволяет объективно оценить его свойства», — напоминает ведомство требования текущего законодательства.

    В результате спорная реклама была снята с размещения.

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    Комментарии 2

    Entrenador200509 Июл 2024 в 17:17
    В отличие от вторых, первые хотя бы фамилию писателя в названии правильно написали.
    Страшно представить, что готовит "ДостАевский" , если даже фамилию нашего любимого ФМ они так цинично и злонамеренно исковеркали ради извлечения собственной прибыли.

    Не ем ни там, ни там. У первых - потому что невкусно. У вторых - по принципиальным соображениям.
    +0−0
    Чекист00709 Июл 2024 в 17:17
    Классный инфоповод для рекламы фаст-фуда.
    Тот случай, когда и заносить не надо: У_ФАС обязано рассматривать жалобу, относящуюся к его подведомственности. Таким образом, рекламный отдел У_ФАС сделал рекламу вендору. А штрафа может и не быть или будет, но смешнОй🆓
    +0−0
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