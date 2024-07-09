«Бургер Кинг» и «Достаевский» поспорили в УФАС из-за рекламы

Реклама «Бургер Кинга» стала причиной разбирательства Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу. Поводом для жалобы стало некорректное сравнение с «Достаевским». Об этом 9 июля сообщает пресс-служба ведомства.
Жалоба была подана на текст, в котором указывалось, что «Бургер Кинг» готовит на огне. Далее следовал текст: «Логично. Страшно представить, что готовит "Достаевский"…» — цитирует ведомство спорное рекламное сообщение.
По результатам проверки УФАС пришло к двум выводам. Во-первых, «Бургер Кинг» готовит действительно на огне. «В качестве доказательств компания приложила файл с видеоматериалом, на котором зафиксировано работающее профессиональное оборудование для предприятий общественного питания», — сообщает антимонопольная служба. И добавляет: по данным ведомства, такое оборудование используется во всех ресторанах сети.
Во-вторых, некорректное сравнение с «Достаевским» имело место быть. «При сравнении в рекламе собственных товаров с товарами конкурентов не допускаются сравнение, основанное на несопоставимых критериях, или неполное сравнение товаров, поскольку это искажает представление о рекламируемом товаре и не позволяет объективно оценить его свойства», — напоминает ведомство требования текущего законодательства.
В результате спорная реклама была снята с размещения.