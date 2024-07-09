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    Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева займутся производством батончиков

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    2 комментария

    Известный комик и ведущий Comedy Club Павел Воля вместе со своей супругой Ляйсан Утяшевой стал совладельцем юрлица ООО «Центр полезного питания». Это компания, которая занимается производством батончиков Bono. Как сообщили «Ведомости» 9 июля, Воле и Утяшевой принадлежит по 15% акций компании. Остальные 70% — у предпринимателя Саида Абакарова.

    Производитель на данный момент выпускает батончики Bono трех видов: «хрустящая карамель», «амарантовый» и «гречишный». Выручка в 2023 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 240 тыс. рублей, а чистый убыток — 1,6 млн.

    Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что выбор Воли и Утяшевой логичен, так как соответствует их имиджу. Однако на этом рынке уже высокая конкуренция.

    Павел Воля и Ляйсан Утяшева знакомы широкой публике как ведущие на телеканале ТНТ. В прошлом Утяшева — победитель чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике.

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    Павел ВоляЛяйсан УтяшеваБизнес
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    Комментарии 2

    Сбытчик влажных мечт09 Июл 2024 в 14:48
    Батончики, колбаски и шарики. Коричневые, ароматизированные.
    +0−0
    28182962309 Июл 2024 в 14:38
    Вот они патриоты страны! Батончики.....
    +1−0
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