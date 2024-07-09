Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева займутся производством батончиков

Известный комик и ведущий Comedy Club Павел Воля вместе со своей супругой Ляйсан Утяшевой стал совладельцем юрлица ООО «Центр полезного питания». Это компания, которая занимается производством батончиков Bono. Как сообщили «Ведомости» 9 июля , Воле и Утяшевой принадлежит по 15% акций компании. Остальные 70% — у предпринимателя Саида Абакарова.



Производитель на данный момент выпускает батончики Bono трех видов: «хрустящая карамель», «амарантовый» и «гречишный». Выручка в 2023 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 240 тыс. рублей, а чистый убыток — 1,6 млн .

