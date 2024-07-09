Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева займутся производством батончиков

Известный комик и ведущий Comedy Club Павел Воля вместе со своей супругой Ляйсан Утяшевой стал совладельцем юрлица ООО «Центр полезного питания». Это компания, которая занимается производством батончиков Bono. Как сообщили «Ведомости»
Производитель на данный момент выпускает батончики Bono трех видов: «хрустящая карамель», «амарантовый» и «гречишный». Выручка в 2023 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что выбор Воли и Утяшевой логичен, так как соответствует их имиджу. Однако на этом рынке уже высокая конкуренция.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева знакомы широкой публике как ведущие на телеканале ТНТ. В прошлом Утяшева — победитель чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике.