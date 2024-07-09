«Люди ехали на операцию». Пять человек погибли в Запорожской области в ДТП

Тяжелое ДТП произошло 9 июля на железнодорожном переезде в Запорожской области. Скончались пять человек, двое в больнице. Об этом рассказал глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута в своем телеграм-канале.



Пассажирский микроавтобус ехал из Михайловки в сторону Крыма по дороге Москва — Симферополь.



«Люди ехали на операцию, были сопровождающие. В автобусе находилось семь человек, пять из которых погибли, двое помещены в областную мелитопольскую больницу», — сказал Сигута.

