    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    767мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.17eur95.66

    «Люди ехали на операцию». Пять человек погибли в Запорожской области в ДТП

    1511
    обсудить

    Тяжелое ДТП произошло 9 июля на железнодорожном переезде в Запорожской области. Скончались пять человек, двое в больнице. Об этом рассказал глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута в своем телеграм-канале.

    Пассажирский микроавтобус ехал из Михайловки в сторону Крыма по дороге Москва — Симферополь.

    «Люди ехали на операцию, были сопровождающие. В автобусе находилось семь человек, пять из которых погибли, двое помещены в областную мелитопольскую больницу», — сказал Сигута.

    По теме

    ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close