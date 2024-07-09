Молодым учителям предлагают выплачивать подъемные до 150 тыс. руб.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением закрепить на федеральном уровне право молодых педагогов на получение подъемных выплат. Подъемные молодым учителям могут достигать
«Для получения выплаты педагог должен впервые получить высшее или среднее профессиональное образование и в течение года трудоустроиться в образовательную организацию, а также заключить трудовой договор минимум на три года», — говорится в письме.
По задумке Лантратовой, в первый год учитель будет получать
«При этом в случае увольнения до истечения трех лет полученная выплата должна быть возвращена в бюджет в полном объеме», — добавила она.
Такая мера, по мнению депутата, поможет решить проблему дефицита квалифицированных педагогических кадров и привлечения молодых учителей в школы.
«В то же время, по оценкам экспертов, в российских школах и детских садах наблюдается дефицит преподавателей и воспитателей в возрасте