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    Молодым учителям предлагают выплачивать подъемные до 150 тыс. руб.

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    15 комментариев

    Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением закрепить на федеральном уровне право молодых педагогов на получение подъемных выплат. Подъемные молодым учителям могут достигать 150 тысяч рублей в год. Об этом 9 июля сообщает ТАСС.

    «Для получения выплаты педагог должен впервые получить высшее или среднее профессиональное образование и в течение года трудоустроиться в образовательную организацию, а также заключить трудовой договор минимум на три года», — говорится в письме.

    По задумке Лантратовой, в первый год учитель будет получать 80 тысяч рублей, во второй — 100 тысяч, в третий — 150 тысяч.

    «При этом в случае увольнения до истечения трех лет полученная выплата должна быть возвращена в бюджет в полном объеме», — добавила она.

    Такая мера, по мнению депутата, поможет решить проблему дефицита квалифицированных педагогических кадров и привлечения молодых учителей в школы.

    «В то же время, по оценкам экспертов, в российских школах и детских садах наблюдается дефицит преподавателей и воспитателей в возрасте 20–30 лет: они составляют всего около 10% от общего числа педагогов», — сказано в письме.

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    УчителяПедагоги
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    Комментарии 15

    Бородин П.Т.09 Июл 2024 в 09:58
    Оставить только НВП.
    +0−0
    Бородин П.Т.09 Июл 2024 в 09:57
    Учить у нас пытаются все кому не лень. Так зачем готовить педагогов, да еще и платить им? Военруков на всех хватит.
    +0−0
    SERGEY11109 Июл 2024 в 09:55
    У них , и не только у них , и так уже неплохие и подъемные и тем более опускные .
    +0−0
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