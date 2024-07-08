Трехлетнему мальчику зажало ногу на «Московской». На помощь пришел пассажир с ножом

Трехлетнему мальчику на станции «Московская» зажало ногу между ступенями и неподвижной частью эскалатора. В результате у ребенка диагностировали перелом стопы, рассказала 8 июля «Фонтанке» мама пострадавшего.
«Мы спускались вниз на эскалаторе, ребенка я держала за руку, он не баловался. В какой-то момент он дернулся и закричал, я увидела, что ногу начало засасывать между ступенью и неподвижной частью эскалатора сбоку», — рассказала собеседница издания.
Сначала женщина попыталась вытащить ногу сама, но безуспешно. «Начала кричать, чтобы остановили эскалатор, где-то через
Ребенка увезли на скорой. В больнице ему диагностировали множественные переломы стопы и отпустили домой с гипсом. Женщина предполагает, что всё могло закончиться намного хуже.