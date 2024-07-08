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    Трехлетнему мальчику зажало ногу на «Московской». На помощь пришел пассажир с ножом

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    5 комментариев

    Трехлетнему мальчику на станции «Московская» зажало ногу между ступенями и неподвижной частью эскалатора. В результате у ребенка диагностировали перелом стопы, рассказала 8 июля «Фонтанке» мама пострадавшего.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    «Мы спускались вниз на эскалаторе, ребенка я держала за руку, он не баловался. В какой-то момент он дернулся и закричал, я увидела, что ногу начало засасывать между ступенью и неподвижной частью эскалатора сбоку», — рассказала собеседница издания.

    Сначала женщина попыталась вытащить ногу сама, но безуспешно. «Начала кричать, чтобы остановили эскалатор, где-то через 3 секунды остановили. Какой-то мужчина перелез с соседнего эскалатора, попытался мне помочь достать ножку, но у нас ничего не получалось. Тогда кто-то дал ему карманный нож, он разрезал сапог и вытащил ногу», — уточнила мама мальчика.

    Ребенка увезли на скорой. В больнице ему диагностировали множественные переломы стопы и отпустили домой с гипсом. Женщина предполагает, что всё могло закончиться намного хуже.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»

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    Комментарии 5

    LesnayaZemlyanika09 Июл 2024 в 00:10
    Мужчина прям герой, перепрыгнул. Молодец. Пусть малыш поправляется.
    +0−0
    Олександр Петренко08 Июл 2024 в 23:20
    Мужчину с холодным оружием следует привлечь к ответственности.
    А если бы он зарезал, не дай бог, кого..
    +3−2
    28025578108 Июл 2024 в 22:57
    Сапожки (толерантно не будем называть производителя) явно не адаптированы к нашим эскалаторам, - липучая резина сама засасывается в любую щелку.
    +3−1
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