Акционеры Yellow, Black and White выкупили долю Алексея Троцюка

Акционеры Yellow, Black and White (YBW) — Эдуард Илоян, Виталий Шляппо и Денис Жалинский — завершили процесс выкупа доли Алексея Троцюка. Об этом 8 июля сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя кинокомпании. Кроме того, сам Троцюк подтвердил эту информацию.



Уточняется, что основатели кинокомпании владели юрлицом (АО «ВБД Груп») на паритетных началах. Неизвестно, как распределилась доля Троцюка между другими совладельцами, сумма сделки также неизвестна. Состав владельцев юрлица тоже не раскрывается.



YBW основана бывшими кавээнщиками Илояном, Троцюком, Жалинским и Шляппо в 2007 году. Среди проектов компании есть популярные сериалы «Кухня» и «Отель «Элеон», которые выходили на СТС. Среди проектов кинокомпании фильмы — лидеры отечественного проката: «Чебурашка», «Вызов» и дилогия «Холоп». Также YBW является кинокомпанией-лидером, которому государственный Фонд кино выделяет госсубсидии в приоритетном порядке.

