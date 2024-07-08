    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 18

    1 м/с, ю-з

    765мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.13eur95.57

    Акционеры Yellow, Black and White выкупили долю Алексея Троцюка

    732
    обсудить

    Акционеры Yellow, Black and White (YBW) — Эдуард Илоян, Виталий Шляппо и Денис Жалинский — завершили процесс выкупа доли Алексея Троцюка. Об этом 8 июля сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя кинокомпании. Кроме того, сам Троцюк подтвердил эту информацию.

    Уточняется, что основатели кинокомпании владели юрлицом (АО «ВБД Груп») на паритетных началах. Неизвестно, как распределилась доля Троцюка между другими совладельцами, сумма сделки также неизвестна. Состав владельцев юрлица тоже не раскрывается.

    YBW основана бывшими кавээнщиками Илояном, Троцюком, Жалинским и Шляппо в 2007 году. Среди проектов компании есть популярные сериалы «Кухня» и «Отель «Элеон», которые выходили на СТС. Среди проектов кинокомпании фильмы — лидеры отечественного проката: «Чебурашка», «Вызов» и дилогия «Холоп». Также YBW является кинокомпанией-лидером, которому государственный Фонд кино выделяет госсубсидии в приоритетном порядке.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Акции
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close