Всё как у людей. Кадрами заботливой семьи японских макак поделились в Ленинградском зоопарке

В День семьи, любви и верности в Ленинградском зоопарке решили поделиться трогательными кадрами заботливой семьи японских макак. Родственные отношения очаровательных приматов смело можно сопоставить с человеческими.
На кадрах можно увидеть чуткую многодетную мать Мию. Она с большим вниманием следит за недавно родившимся малышом Сабуро, пока его старшие братья Кайко и Акира забавляются на пеньке. Миа позволила старшим сыновьям принять малыша в свою компанию только после того, как тщательно осмотрела Сабуро и убедилась, что с ним всё в порядке.
Семья японских макак — любимцы посетителей Ленинградского зоопарка. Семейной идиллии приматов удивляются многие. Следить за тремя детьми совсем не просто, но мудрая Мия легко справляется со своими материнскими обязанностями, даря любовь каждому ребенку.
Напомним, что первенец пары — Кайко — появился на свет в 2021 году, через шесть лет после того, как двух представителей самых северных обезьян в мире привезли в Петербург из Японии.