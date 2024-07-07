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    Минфин США предложил новые санкции против танкеров РФ, но в Белом доме опасаются, что это вызовет рост цен на бензин

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    Министерство финансов США предложило расширить санкции в отношении российских нефтяных танкеров, однако в Белом доме отнеслись к этому предложению с опаской, предполагая, что оно может вызвать рост цен на бензин — в том числе на внутреннем американском рынке. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

    Сейчас под санкциями США уже находятся 20 танкеров, которые якобы перевозят нефть по цене выше «потолка» в 60 долларов за баррель. Всего подобных кораблей 120. Инициатива Минфина преследует целью наложение на них санкций, которые могли бы вынудить владельцев продать эти корабли или вывести из эксплуатации.

    Но экономические советники в администрации Байдена боятся, что это повлечет рост цен на бензин в США и ударит по предвыборной кампании действующего президента. В итоге предлагаемые санкции по-прежнему остаются на рассмотрении.

    В статье уточняется, что против новой инициативы Минфина выступает Национальный экономический совет Белого дома под началом Лаэл Брейнард.

    Ранее в 14-м пакете санкций Евросоюз ограничил доступ к европейским портам и услугам для танкеров с нефтью из России.

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