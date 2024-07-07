В ракетной атаке на Севастополь пострадала семья из Петербурга

Среди пострадавших от атаки на Севастополь 23 июня была семья из Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили осведомленные источники.



По данным «Фонтанки», всего в тот день пострадали четыре человека из Петербурга, в том числе дети. Корреспондент связался с отцом семейства, которое, предположительно, попало под обстрел, но разговаривать с прессой он не захотел.



Напомним, Севастополь подвергся атаке 23 июня, использовались американские ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре сбили силами ПВО, одна отклонилась от траектории полета, у нее взорвалась боевая часть, осколки упали на два пляжа. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек. СК квалифицировал произошедшее как теракт. Представитель Пентагона заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ.

