    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, зап

    752мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.3eur93.96

    Все нормально, есть консенсус. Дональд Туск и Олаф Шольц обсудили репарации Польше за Вторую мировую войну

    1701
    2 комментария

    Германия окажет поддержку гражданам Польши, пострадавшим от германской оккупации во время Второй мировой войны, однако в целом позиция ФРГ по выплатам репараций Польше остается неизменной. Об этом 2 июля заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском в Варшаве.

    Ранее немецкие власти уже не единожды заявляли, что Берлин считает закрытым вопрос с репарациями Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Однако не далее как в феврале текущего года польский президент Анджей Дуда вновь поднял вопрос выплаты репараций, сказав, что Польша заслуживает компенсации за потери, понесенные из-за нападения Германии.

    Всего Польша требует от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн евро).

    В ходе встречи 2 июля стороны вновь обсудили вопрос с компенсации и сделали следующие заявления по итогам переговоров: Германия признает свою ответственность за преступления нацистского режима, но готова лишь помогать жертвам оккупации и общим улучшением ситуации — например постройкой «Немецко-польского дома» в Берлине, увековечивающего память о страданиях жертв нацистского режима.

    «Мы причинили неизмеримые страдания польским гражданам — нашим соседям — во время Второй мировой войны. Германия осознает ответственность за миллионы жертв немецкой оккупации и тяжесть вины», — заявил Шольц (цитата по РИА Новости).

    В свою очередь, Дональд Туск подтвердил, что Польшу устроит перспектива военного сотрудничества с Германией взамен требования репараций. В частности, страны вместе будут работать в рамках германского проекта по созданию европейской системы ПВО European Sky Shield.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Олаф ШольцДональд ТускРепарацииКомпенсацииПольшаГерманияВторая мировая война
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close