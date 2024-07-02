Все нормально, есть консенсус. Дональд Туск и Олаф Шольц обсудили репарации Польше за Вторую мировую войну

Германия окажет поддержку гражданам Польши, пострадавшим от германской оккупации во время Второй мировой войны, однако в целом позиция ФРГ по выплатам репараций Польше остается неизменной. Об этом 2 июля заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском в Варшаве.



Ранее немецкие власти уже не единожды заявляли, что Берлин считает закрытым вопрос с репарациями Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Однако не далее как в феврале текущего года польский президент Анджей Дуда вновь поднял вопрос выплаты репараций, сказав, что Польша заслуживает компенсации за потери, понесенные из-за нападения Германии.