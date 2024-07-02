Все нормально, есть консенсус. Дональд Туск и Олаф Шольц обсудили репарации Польше за Вторую мировую войну

Германия окажет поддержку гражданам Польши, пострадавшим от германской оккупации во время Второй мировой войны, однако в целом позиция ФРГ по выплатам репараций Польше остается неизменной. Об этом 2 июля заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском в Варшаве.
Ранее немецкие власти уже не единожды заявляли, что Берлин считает закрытым вопрос с репарациями Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Однако не далее как в феврале текущего года польский президент Анджей Дуда вновь поднял вопрос выплаты репараций, сказав, что Польша заслуживает компенсации за потери, понесенные из-за нападения Германии.
Всего Польша требует от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн евро).
В ходе встречи 2 июля стороны вновь обсудили вопрос с компенсации и сделали следующие заявления по итогам переговоров: Германия признает свою ответственность за преступления нацистского режима, но готова лишь помогать жертвам оккупации и общим улучшением ситуации — например постройкой «Немецко-польского дома» в Берлине, увековечивающего память о страданиях жертв нацистского режима.
«Мы причинили неизмеримые страдания польским гражданам — нашим соседям — во время Второй мировой войны. Германия осознает ответственность за миллионы жертв немецкой оккупации и тяжесть вины», — заявил Шольц (цитата по РИА Новости).
В свою очередь, Дональд Туск подтвердил, что Польшу устроит перспектива военного сотрудничества с Германией взамен требования репараций. В частности, страны вместе будут работать в рамках германского проекта по созданию европейской системы ПВО European Sky Shield.